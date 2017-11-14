ЛОНДОН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "масштабных действиях", которые, по её мнению, "угрожают международному порядку". Об этом она высказалась в ходе застольной речи на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити.

Рассказывая, в чём виновата, по её мнению, Россия, госпожа премьер-министр заявила, что Россия вмешивается в выборы в чужих государствах, "умножает фальшивые новости" и организует хакерские атаки. «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это [осуществить] не удастся».





«Великобритания станет делать все необходимое для самозащиты, а также будет работать с союзниками, чтобы поступать [с Россией] аналогичным образом», — заявила Мэй, проиллюстрировав собой поговорку "на воре шапка горит".

Редакция АПН напоминает, что Великобритания не только активно вмешивалась в выборах в других постсоветских государствах, но и впрямую поддерживала террористическую активность на территории России (да, мы говорим о прямом вмешательстве Великобритании в ситуацию в Чечне), за что ни один из премьер-министров Великобритании до сих пор не соизволил покаяться.

