 

Тереза Мэй объявила, что будет вмешиваться в выборы в России, организовывать хакерские атаки и фальшивые новости

ЛОНДОН.  Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "масштабных действиях", которые, по её мнению, "угрожают международному порядку". Об этом она высказалась в ходе застольной речи на банкете, который устроил лорд-мэр лондонского Сити.

 

Рассказывая, в чём виновата, по её мнению, Россия, госпожа премьер-министр заявила, что Россия вмешивается в выборы в чужих государствах, "умножает фальшивые новости" и организует хакерские атаки. «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это [осуществить] не удастся».

 


«Великобритания станет делать все необходимое для самозащиты, а также будет работать с союзниками, чтобы поступать [с Россией] аналогичным образом», — заявила Мэй, проиллюстрировав собой поговорку "на воре шапка горит".

  

Редакция АПН напоминает, что Великобритания не только активно вмешивалась в выборах в других постсоветских государствах, но и впрямую поддерживала террористическую активность на территории России (да, мы говорим о прямом вмешательстве Великобритании в ситуацию в Чечне), за что ни один из премьер-министров Великобритании до сих пор не соизволил покаяться.

 
По всей видимости, скрывать очевидное уже дальше невозможно и госпожа Мэй решила публично обосновать подрывную деятельность Великобритании на территории России, а именно - вмешательство в российские выборы, организацию хакерских атак и генерацию фальшивых новостей. Ну спасибо, что хоть предупредили.
 

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