 

Об этническом оружии и дурных попытках сделать вид, что "ничего такого" не происходит

От редакции. Автор комментария - профессиональный биолог. Её мнение, в целом, выражает соображение редакции АПН по данному вопросу.
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Я все-таки вернусь к вопросу о.
 
 
Тут давеча, не помню уже, по какой ссылке на тему вакцинации от гриппа прочла один занятный комментарий от врача.
Занятный именно в свете биологических жидкостей и заговОров, кои обсуждались повсеместно и окрест.
Доктор написал, что чаще всего грипп со смертельным исходом настигает женщин с первой отрицательной (понятно, почему, непонятно только, почему именно женщин) . Отсылки к медстатистике он не дал, это был просто комментарий в дискуссии, возможно, просто некое собственное эмпирическое наблюдение и/или опыт его коллег.

К чему я это.

Понимаете, ребята, грести гранты лопатой под "индивидуальную генетическую медицину" - это как бы нормально, науке внезапно не противоречит, никакому гельфанду не придет в голову трындеть на всех углах, что "это невозможно, да только полные идиоты будут этим заниматься, да это антинаучная муйня и все такое". Это никакой гельфанд делать не рискнет, иначе сам-то он на чем, спрашивается, будет харчеваться.

Но про "генетическое оружие" все то же самое трындеть можно.

Только, как говорится, в ложке лекарство, а в чашке - яд. Если таргетирование определенной группы, у которой подверженность какому-либо заболеванию сцеплена с активностью/неактивностью определенного гена\набора, кодирующего какой-то связанный с развитием инфекции процесс, если это хотя бы теоретически возможно в лечебных целях, то почему оно же невозможно в целях прямо противоположных?

Эта нехитрая, в общем-то, мысль приходит в голову тому, кому надо. Поэтому удивительно ли, что оправдываться начал именно Пентагон, а не исследовательские лаборатории Гарварда, Йеля, Принстона или Урбана-Шампейн? Нет, не удивительно.

Пентагон, как и наше или любое другое Министерство Обороны, это вообще такая организация, которой в разработку годится все, что калечит, убивает и тем или иным образом выводит противника из строя.

Давно ли мы избавились от бактериологического оружия, чтобы отрицать очевидное? Это до вполне недавнего времени было не антинаучно никаким пентагонам, а теперь почему-то ни-ни.

Как бы это секрет полишинеля, чем именно заняты и что курируют разного уровня советники "по биологической безопасности" или как оно точно называется. И наши, и ваши, и любые.

Да, не факт, что у них там что-то выгорит с этим, может, и нет, но это дело такое, когда деньги особенно не считают, то люди пробуют разное.
 
Ищут уязвимости, в том числе, и такие. Искать, знаете ли, запретить невозможно.

Может, и не выгорит, а может быть так, что и найдут.

Что тут в этой очевидной (не для гельфанда) мысли такого невероятного, а, главное, что в ней такого смешного, я не пойму?
 
Давно ли мы избавились от бактериологического оружия, снова спрашиваю я вас, чтобы так радостно хихикать над вполне закономерным вопросом - "а зачем"?
 
Или, может, вы полагаете, что появление теток на месте министров обороны разных стран знаменует собой новую генетическую эру в этих министерствах и теперь там сплошь безобидные человеколюбивые миротворицы в розовых шапочках правят бал?
 
Так поверьте моему гендерному опыту - на вашем месте этих розовых шапок я бы в этом смысле опасалась четырежды больше, чем квадратных мужиков с автоматами.
 
Отравят и не моргнут.

Так что смотрите себе под нос как-то тщательнее, что ли.

Все эти благорастворения от того же Александра Маркова в данном контексте нерелевантны. Я все понимаю про необходимость таких исследований вообще и в целом. Когда за них отвечает Гарвард, Принстон и иже, я понимаю, разделяю, желаю успеха и пребываю в надеждах.
 
Но я также хорошо понимаю, что это значит в общечеловеческом контексте, когда вам в ответ на вопрос оттуда улыбается именно Пентагон.
 
Это не синоним Гарварда, простите. Пентагон это не университет и не академическая организация.
 
Там не проводят исследований на материале вероятного противника, чтобы его от чего-то спасать. Им это не надо на уровне фундаментального целеполагания, Пентагону правительство деньги дает не на это.

Не допускайте разлития синовиальной жидкости в собственных мозгах. Панику разводить незачем и оснований для нее (пока) нет, но свою синовиальную жидкость стоит блюсти в отведенных для этого местах.

Так я думаю.
 
P.S.
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