Об этническом оружии и дурных попытках сделать вид, что "ничего такого" не происходит

От редакции. Автор комментария - профессиональный биолог. Её мнение, в целом, выражает соображение редакции АПН по данному вопросу.
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Я все-таки вернусь к вопросу о.
Тут давеча, не помню уже, по какой ссылке на тему вакцинации от гриппа прочла один занятный комментарий от врача.
Занятный именно в свете биологических жидкостей и заговОров, кои обсуждались повсеместно и окрест.
Доктор
написал, что чаще всего грипп со смертельным исходом настигает женщин с
первой отрицательной (понятно, почему, непонятно только, почему именно
женщин) . Отсылки к медстатистике он не дал, это был просто комментарий в
дискуссии, возможно, просто некое собственное эмпирическое наблюдение
и/или опыт его коллег.
К чему я это.
Понимаете, ребята, грести
гранты лопатой под "индивидуальную генетическую медицину" - это как бы
нормально, науке внезапно не противоречит, никакому гельфанду не придет в
голову трындеть на всех углах, что "это невозможно, да только полные
идиоты будут этим заниматься, да это антинаучная муйня и все такое". Это
никакой гельфанд делать не рискнет, иначе сам-то он на чем,
спрашивается, будет харчеваться.
Но про "генетическое оружие" все то же самое трындеть можно.
Только,
как говорится, в ложке лекарство, а в чашке - яд. Если таргетирование
определенной группы, у которой подверженность какому-либо заболеванию
сцеплена с активностью/неактивностью определенного гена\набора,
кодирующего какой-то связанный с развитием инфекции процесс, если это
хотя бы теоретически возможно в лечебных целях, то почему оно же
невозможно в целях прямо противоположных?
Эта нехитрая, в
общем-то, мысль приходит в голову тому, кому надо. Поэтому удивительно
ли, что оправдываться начал именно Пентагон, а не исследовательские
лаборатории Гарварда, Йеля, Принстона или Урбана-Шампейн? Нет, не
удивительно.
Пентагон, как и наше или любое другое Министерство Обороны, это вообще
такая организация, которой в разработку годится все, что калечит,
убивает и тем или иным образом выводит противника из строя.
Давно ли
мы избавились от бактериологического оружия, чтобы отрицать очевидное?
Это до вполне недавнего времени было не антинаучно никаким пентагонам, а
теперь почему-то ни-ни.
Как бы это секрет полишинеля, чем именно
заняты и что курируют разного уровня советники "по биологической
безопасности" или как оно точно называется. И наши, и ваши, и любые.
Да,
не факт, что у них там что-то выгорит с этим, может, и нет, но это дело
такое, когда деньги особенно не считают, то люди пробуют разное.
Ищут уязвимости, в том числе, и такие. Искать, знаете ли, запретить невозможно.
Может, и не выгорит, а может быть так, что и найдут.
Что тут в этой очевидной (не для гельфанда) мысли такого невероятного, а, главное, что в ней такого смешного, я не пойму?
Давно
ли мы избавились от бактериологического оружия, снова спрашиваю я вас,
чтобы так радостно хихикать над вполне закономерным вопросом - "а
зачем"?
Или, может, вы полагаете, что появление теток на месте
министров обороны разных стран знаменует собой новую генетическую эру в
этих министерствах и теперь там сплошь безобидные человеколюбивые
миротворицы в розовых шапочках правят бал?
Так поверьте моему
гендерному опыту - на вашем месте этих розовых шапок я бы в этом смысле
опасалась четырежды больше, чем квадратных мужиков с автоматами.
Отравят и не моргнут.
Так что смотрите себе под нос как-то тщательнее, что ли.
Все
эти благорастворения от того же Александра Маркова в данном контексте
нерелевантны. Я все понимаю про необходимость таких исследований вообще и
в целом. Когда за них отвечает Гарвард, Принстон и иже, я понимаю,
разделяю, желаю успеха и пребываю в надеждах.
Но я также хорошо
понимаю, что это значит в общечеловеческом контексте, когда вам в ответ
на вопрос оттуда улыбается именно Пентагон.
Это не синоним Гарварда, простите. Пентагон это не университет и не академическая организация.
Там
не проводят исследований на материале вероятного противника, чтобы его
от чего-то спасать. Им это не надо на уровне фундаментального
целеполагания, Пентагону правительство деньги дает не на это.
Не
допускайте разлития синовиальной жидкости в собственных мозгах. Панику
разводить незачем и оснований для нее (пока) нет, но свою синовиальную
жидкость стоит блюсти в отведенных для этого местах.
Так я думаю.
P.S.