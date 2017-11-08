Новый поворот истории Благова. Журналисты сообщают, что прокуратура выявила подложный диплом газпромовца и депутата Благова

Генпрокуратура РФ поручила прокуратуре Пермского края провести проверку, в ходе которой было установлено, что, баллотировавшись в депутаты ЗС, Благов предоставил диплом московского ВУЗа, который ему никогда не выдавали. Материал проверки, по сведениям антикоррупционеров, направлен в Следственный комитет

В ходе проверки Николай Благов также предоставил диплом другого института, который, по его словам, он окончил в 34 года. Это было в 1991 году. Сейчас проходит проверка подлинности данного документа.

Три диплома одного депутата

Мы сопоставляем только факты, а именно: во всех официальных биографиях Николай Благов на протяжении 15 лет указывает диплом Ташкентского политехнического института. А при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата в депутаты ЗС Пермского края предоставляет копию диплома Московского инженерно-строительного института.

Еще до окончания прокурорской проверки Международный антикоррупционный портал получил официальные ответы обоих ВУЗов, которые подтвердили: Благов не оканчивал ни один из них.

Но после публикации результатов журналистского расследования с копиями ответов обоих ВУЗов у Николая Благова неожиданно появился диплом третьего учебного заведения: Ташкентского химико-технологического института. Обратившись туда, журналисты получили устный комментарий, подтвердивший, что Благова нет в списке выпускников.

Мы повторно публикуем аудиозапись телефонного разговора с сотрудником отдела кадров Ташкентского химико-технологического института.