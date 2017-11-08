Новый поворот истории Благова. Журналисты сообщают, что прокуратура выявила подложный диплом газпромовца и депутата Благова

Расследование Международного антикоррупционного портала об образовании руководителя «Газпром газораспределение Пермь» и депутата Законодательного собрания Пермского края Николая Благова получило новый, совсем уже острый поворот.
В ходе проверки Николай Благов также предоставил диплом другого института, который, по его словам, он окончил в 34 года. Это было в 1991 году. Сейчас проходит проверка подлинности данного документа.
Мы сопоставляем только факты, а именно: во всех официальных биографиях Николай Благов на протяжении 15 лет указывает диплом Ташкентского политехнического института. А при подаче документов на регистрацию в качестве кандидата в депутаты ЗС Пермского края предоставляет копию диплома Московского инженерно-строительного института.
Еще до окончания прокурорской проверки Международный антикоррупционный портал получил официальные ответы обоих ВУЗов, которые подтвердили: Благов не оканчивал ни один из них.
Но после публикации результатов журналистского расследования с копиями ответов обоих ВУЗов у Николая Благова неожиданно появился диплом третьего учебного заведения: Ташкентского химико-технологического института. Обратившись туда, журналисты получили устный комментарий, подтвердивший, что Благова нет в списке выпускников.
Мы повторно публикуем аудиозапись телефонного разговора с сотрудником отдела кадров Ташкентского химико-технологического института.
– Добрый день!
– Здравствуйте!
– Меня зовут Ольга Дружинина, Международный антикоррупционный портал, журналист. Мне ваш телефон дали в Политехническом институте. Объяснили ситуацию, что вы разделились на два института и сказали позвонить вам. Мы ищем информацию о дипломе одного человека, его зовут Благов Николай Евгеньевич. И он, скорее всего, получал диплом у вас, потому что специальность называется «Химическая технология керамики и огнеупоров».
– Это какой год?
– 91-ый.
– Так, какую информацию хотите получить?
– Оканчивал — не оканчивал и, что именно?
– Подождите, я компьютер открываю.
– Спасибо огромное.
– Как сказали? Базов?
– Благов!
– Благов?
– Да! Николай Евгеньевич.
– Имя как? Благов не выходит.
– Николай Евгеньевич!
– Нету Благова Николая.
– А у вас база с 91-го года?
– Да, да, да, с 91-го по нынешний день.
Международный Антикоррупционный Портал сообщает, что, по мнению прокуратуры Пермского края, информация об использовании депутатом Благовым подложного диплома об окончании им Московского инженерно-строительного института указывает на факт возможного совершения преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 327 УК РФ – «Использование заведомо подложного документа».
Перипетии долгого студенческого пути Николая Благова можно объяснить разными причинами. Невозможно было бы объяснить лишь одно: зачем предоставлять в главный орган законодательной власти региона подложный диплом, если есть настоящий. С какой целью казак и народный избранник Николай Благов устроил путаницу в сведениях, сообщаемых своим избирателям, еще до получения депутатского мандата?
А есть ли настоящий диплом, теперь, скорее всего, узнает Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю. Именно оно, по сведениям журналистов, по поручению прокуратуры сейчас проводит проверку. Учитывая, что человек, предоставляя диплом определенного института, не мог не знать, что он там не учился, уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа» должно быть возбуждено, если эти сведения подтвердятся. Вероятно, оно повлечет за собой и проверку по факту подделки документа.
Первая публикация - Международный Антикоррупционный Портал