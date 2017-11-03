 

Приглашение к диалогу

№22 от 03.11.2017

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общества русской культуры Республики Татарстан

по текущей ситуации этнолингвистического конфликта в Республике Татарстан

3 ноября 2017 г.г. Казань

 

Обращаемся к депутатам всех уровней, общественным движениям и их лидерам, к органам муниципальных, региональных и федеральных властей, к средствам массовой информации.

 

Наша организация безусловно и целиком поддерживает Поручения президента России В.В. Путина, данные им по итогам заседания Совета помежнациональным отношениям 21 июля 2017 г.

 

Вместе с тем вызывает негодование нездоровая истерия, развивающаяся в республике по данному поводу, включая отдельных представителей руководства региона и практически все местные СМИ. Заявляем, что ни в поручениях Президента, ни в каких-либо высказываниях русской и русскоязычной общественности, включая Общество русской культуры Республики Татарстан, нет, и ни когда не было даже намёка на искоренение татарского языка из образования. Иное – лишь плод воспалённого воображения национал-кликуш и провокаторов.

 

Напротив, Общество русской культуры Республики Татарстан, выступая за добровольность изучения татарского языка в школах русскоязычными детьми, последовательно выступает за расширение сети татарских национальных школ, а также, классов с углублённым изучением татарского языка и преподаванием на нём – в меру добровольной потребности граждан.

 

Считаем, что именно сейчас на членах Федерального собрания, депутатах Государственной думы, региональных парламентариях лежит огромная ответственность за коррекцию законодательных актов в целях обеспечения единого законодательного пространства в России, а также, законодательное закрепление сложившихся реалий. И языковая ситуация в стране в свете последних событий, и особенно, в «национальных» регионах, буквально вопиет к необходимости этого.

 

Одновременно некоторые горячие головы уже считают, что вот сейчас «заодно» с исправлением ситуации с русским языком и языками народов России в системе отечественного образования необходимо преобразовать систему национально-территориального устройства России.

 

Считая, что данные тенденции и призывы – совершенно не уместны, и могут лишь привести к эскалации конфликтов в стране, Общество русской культуры Республики Татарстан и Казанское отделение Русского собрания в рамках дискуссионного клуба «Третья столица» проводят «круглый стол» на тему «Итог разрешения этнолингвистического конфликта в Республике Татарстан: возможна ли губернизация России?»

 

Приглашаем лидеров, мыслителей и учёных всех национальностей и убеждений для участия в дискуссии, и СМИ для её освещения и анализа.

 

«Круглый стол» состоится 4 ноября 2017 г. – дата весьма символическая для России и Казани – «День народного единства».

 

Место проведения по адресу: г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 1, гостиница «Волга», 4 этаж.конференц-зал. Начало в 14-00, вход – свободный.

 

Данным заявлением извещаем также всю общественность и СМИ, что инициаторы проведения 4 ноября 2017 г. митинга в защиту русского языка и за добровольность национальных языков, а также, Республиканского родительского собрания «Родители Республики Татарстан – за укрепление федеральных ценностей в системе образования регионов России» решили на данном этапе отказаться от проведения данных мероприятий дабы лишнего не будоражить и так разгорячённое общество.

 

Михаил Щеглов,

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

председатель Казанского отделения Русского собрания

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