Куда «исчезли» на рубеже декабря 1917/января 1918 депутаты Учредительного Собрания?

Меня всегда занимал вопрос: почему на открытии Учредительного собрания России отсутствовало больше трети депутатов? И куда делись депутаты Учредительного собрания после его разгона (ведь потом в разных частях России какую-либо активность проявляла малая доля от общего числа избранных членов Учредительного собрания)?

В конце октября 2017-го я просматривал интервью, которое несколько лет назад дал мой дядя (муж старшей сестры моей мамы). Мой дядя, Кропотов Юрий Александрович, несколько лет назад дал интервью о своём отце, члене Учредительного Собрания Кропотове Александре Егоровиче, где, в частности, рассказал: "При разгоне Учредительного собрания все его члены оказались в тюрьме. За отца вступился «Фонд Максима Горького» с очень специфической акцией. Он прислал в петроградскую тюрьму именные булки. Те, кому они достались, были выпущены на свободу, а те, кому нет, были пущены в «расход». Отцу повезло."

Что об этом говорят другие исторические источники?

Л.Г.Протасов в своей работе утверждает, что большевики начали аресты членов избирательных комиссий и избранных депутатов Учредительного Собрания больше чем за месяц до 5 января 1918 года, памятного дня его (Учредительного собрания) открытия. Большевики сразу провозгласили, что не признают депутатской неприкосновенности.

Так , большевики арестовали членов Всевыборов (Всероссийской комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание) – аналога нынешнего Центризбиркома, - в конце ноября 1917-го, когда выборы в Учредительное собрание были ещё в самом разгаре. После этого начались аресты и членов низовых избирательных комиссий. После чего большевики стали сами исполнять обязанности членов этих комиссий. Во главе процесса подсчёта голосов встал Урицкий.

28 ноября 1917-го большевики издали декрет, поставивший партию кадетов вне закона, в тот же день большевики арестовали уже избранных кадетов-депутатов Учредительного собрания Ф.Ф.Кокошкина и П.Д. Долгорукова.

16 декабря 1917-го большевиками начались аресты депутатов-эсеров, в тот день были арестованы избранные эсеры-депутаты Учредительного Собрания Н.Д.Авксентьев и А.И.Гуковский.

На 4 января 1918 года большевиками были арестованы известнейшие по всей России люди-депутаты Учредительного Собрания: 4 кадета – Ф.Ф. Кокошкин (известно, что был убит большевиками 7 января 1918 года в тюрьме), Н.Н. Кутлер, А.И. Коновалов, П.Д. Долгоруков; 4 эсера - Н.Д.Авксентьев, А.И.Гуковский, П.А. Сорокин (в последующем был выслан большевиками за границу России и основал социологический факультет в Гарвардском университете), А.А. Аргунов. Возможно, что уже были арестованы и другие депутаты Учредительного Собрания, чьи имена были не такими громкими, поэтому нам об этом ничего не известно.

Сразу после разгона Учредительного Собрания 6 января 1918-го большевики продолжили аресты депутатов Учредительного Собрания: 9 января в депутатском общежитии большевики арестовали свыше 20 депутатов Учредительного собрания, 10 января последовала следующая волна арестов. Общее количество арестованных большевиками членов Учредительного собрания не известно историкам до сих пор.

Тот же Л.Г.Протасов пишет, что Максим Горький публично защищал арестованных депутатов Учредительного Собрания.

Из всего вышеизложенного следует, что свидетельство моего дяди Юрия Александровича об аресте и расстреле депутатов Учредительного Собрания, за которых не заступился Максим Горький – вполне согласуется с другими свидетельствами.

25 октября 2017 года в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия» известный в РФ необольшевистский пропагандист Сергей Кургинян заявил: «Касаясь Учредительного собрания, мы должны сказать простую вещь: что приехало столько-то депутатов, что с уходом большевиков и левых эсеров кворума не было, и Учредительное собрание не могло работать». Комментируя интерпретации факта роспуска учредительного собрания, Кургинян подчеркнул:«естественно, что все такие кризисы создают люди, которым это выгодно. Но этот кризис был создан демократическим путем в интересах большевиков. Они имели на это право, они лишили Учредительное собрание кворума» (смотри с 2.23.40 по 2.24.30 минуты).

Но всё дело – в том, что никакого регламента своей работы Учредительное Собрание не успело принять. Как пишет Л.Г.Протасов в вышеназванной работе, 26 ноября 1917-го Ленин подписал декрет «К открытию Учредительного собрания», согласно которому открыть его мог только уполномоченный правительства при наличии кворума в 400 депутатов. 5 января в зале заседаний Учредительного собрания присутствовало от 407 до 410 депутатов (определённый Лениным "кворум” в 400 депутатов был, после ухода большевиков и левых эсеров – уже не было), но ещё 27 декабря 1917-го (за 9 дней до начала работы Учредительного собрания) в Петрограде уже зарегистрировалось 495 депутатов Учредительного собрания. Исходя из того, что большевики начали аресты депутатов Учредительного собрания ещё до его открытия, мы можем сделать предположение, что к открытию работы Учредительного собрания 5 января 1918-го, большевиками было арестовано 495-410=85 депутатов Учредительного собрания из числа тех, кто зарегистрировался в Петрограде до 27 декабря.

Всего по данным Л.Г.Протасова на 5 января 1918 года было избрано 767 депутатов Учредительного собрания. Количество депутатов-большевиков было 180 человек, количество депутатов–левых эсеров - от 30 до 40 человек, количество поставленных вне закона (и потому не могших присутствовать на заседании) депутатов-кадетов – 15 человек, количество "украинских” депутатов, отказавшихся приехать в Петроград и пославших туда "на пробу” небольшую группу депутатов в 10 человек – 90 человек. Таким образом, теоретически 6 января 2018 года на заседание Учредительного Собрания могло прийти 767-180-40-15-90 ≈ 440 депутатов, то есть, даже обозначенный Лениным "кворум” было преодолеть вполне возможно. Так что заявления Кургиняна не имеют под собой какой-либо материальной основы, и Учредительное собрание было разогнано большевиками вовсе не потому, что "не было кворума”. Тем более, что большевики не стеснялись в то время публично лгать. Например, Урицкий 9 декабря 1917-го письменно разъяснил солдатам 35-го мортирного дивизиона, что отсрочка в начале работы Учредительного собрания вызвана работой Всевыборов, что пока избрано только 368депутатов, из коих в Петроград прибыло только 120-150 человек; хотя на этот день в одной только фракции эсеров было зарегистрировано 138 прибывших в Петроград депутатов Учредительного собрания.

И ещё, встречал мнения, что Горький до прихода большевиков к власти в России был одним из руководителей резидентуры Великобритании в России.

Если предположить, что Горький был британским резидентом и определял: какому депутату Учредительного собрания - жить, а кому - умереть, - получается, что уже во время разгона Учредительного Собрания большевики контролировались британцами.

И в интересах большевиков британцы ударили в спину Юденичу, и Колчак был выдан большевикам чехами, подчинявшимися Антанте...

Для выяснения истины РФ просто обязана полностью открыть для исследователей все архивные документы всех архивов, относящиеся к первой половине XX века. Только зная всю правду, русское общество может прочно строить своё будущее.

Если будут открыты и опубликованы все эти документы, проходимцы от политики всех мастей, ныне процветающие в РФ, потеряют почву под ногами, и русский народ получит шанс на осмысленное построение своей судьбы в реальном мире.