Штаб Навального собирается подать в суд на Путина

Штаб оппозиционера Алексея Навального собирается подать в суд на президента России Владимира Путина из-за того, что власти крупнейших городов России регулярно отказывают в согласовании встреч Навального с его избирателями, не предлагая при этом выбора альтернативных площадок. Об этом Алексей Навальный сообщает на своем сайте.





«Мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать», - заявляет оппозиционер.





Навальный также заявляет, что не собирается отменять встречи с избирателями, просто теперь они будут проводиться на частной земле и в частных помещениях.





«Поэтому ищем честных и неробких людей в регионах, у которых в собственности есть склады, ангары, торгцентры, кинотеатры и тд. Любые помещения, способные вместить больше тысячи человек», — пишет он в своем блоге.





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