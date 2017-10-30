 

Советник избирательного штаба Трампа уличен в связях с чиновниками из России

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в том, что дал ложные показания агентам ФБР.
 
Как отмечается в заявлении спецпрокурора Роберта Мюллера, ложные показания в том числе касались связей с гражданкой России. Ранее Пападопулос утверждал, что его общение с россиянкой не выходило за рамки обмена лишь некоторыми фразами. При этом отмечается, что Пападопулос "был убежден, что у россиянки есть связи с высокопоставленными представителями российского правительства, что она может помочь организовать поездку в Россию".

Как выяснило следствие, в ходе предвыборной кампании Трампа, экс-советник общался с россиянкой по электронной почте и Skype по поводу поездки в Россию «для обсуждения внешнеполитических вопросов», сообщает сегодня агентство ТАСС.

Отметим, что ранее в американских СМИ проходила информация о Пападопулосе, который якобы собирался организовать Трампу встречу с членами руководства нашей страны.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Дональд Трамп Коррупция
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