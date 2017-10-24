Добычу криптовалюты обложат налогом

На сайте Кремля опубликован список поручений президента Владимира Путина правительству РФ. Одним из пунктов является разработка налога на добычу криптовалюты





«Установление требований к организации и осуществлению производства, основанного на принципах криптографии в среде распределённых реестров («майнинг»), включая регистрацию хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность, а также определение порядка её налогообложения», - говорится в официальном документе.





Проект по вводу нового налога должен быть представлен до 1 июля 2018 года. В том же документе содержится поручение по определению юридического статуса виртуальной валюты.





Отметим, что до настоящего времени ни Минфин РФ, ни Центробанке не определились со статусом криптовалюты на российском рынке. ЦБ предлагает считать такие валюты цифровым товаром, а министерство - «иным имуществом».





АПН следит за развитием событий.



