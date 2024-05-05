Теракт в Бердянске, в ДНР семья подорвалась на мине, в ЛНР погиб подросток

Сотрудник исправительной колонии в Бердянске (Запорожская область) погиб
в результате подрыва его автомобиля. Возбуждено уголовное дело.
В районе села Николаевка, ДНР, на мине подорвалась ехавшая в автомобиле семья, мужчина 1978 г.р. и женщина 1989 г.р. получили серьёзные травмы
(травматическая ампутация нижних конечностей). Ребёнок не ранен.
В результате украинских обстрелов ДНР за сутки повреждены
два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.
Подросток наступил на неизвестное взрывное устройство в заброшенном карьере в пгт Камышеваха, ЛНР, куда он приехал с друзьями на рыбалку. В результате взрыва он погиб
, трое других несовершеннолетних получили осколочные ранения.
В результате взрыва БПЛА в белгородском Шебекине повреждены
частный дом и хозпострока.
В Брянской области обстреляны Горожанка и Новые Юрковичи, повреждены
частный дом и административное здание.