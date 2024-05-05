Теракт в Бердянске, в ДНР семья подорвалась на мине, в ЛНР погиб подросток

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Сотрудник исправительной колонии в Бердянске (Запорожская область) погиб в результате подрыва его автомобиля. Возбуждено уголовное дело.
В районе села Николаевка, ДНР, на мине подорвалась ехавшая в автомобиле семья, мужчина 1978 г.р. и женщина 1989 г.р. получили серьёзные травмы (травматическая ампутация нижних конечностей). Ребёнок не ранен. 
В результате украинских обстрелов ДНР за сутки повреждены два жилых дома, линии электропередачи, трансформаторная подстанция и гостиница в Петровском районе Донецка.
Подросток наступил на неизвестное взрывное устройство в заброшенном карьере в пгт Камышеваха, ЛНР, куда он приехал с друзьями на рыбалку. В результате взрыва он погиб, трое других несовершеннолетних получили осколочные ранения.
В результате взрыва БПЛА в белгородском Шебекине повреждены частный дом и хозпострока.
В Брянской области обстреляны Горожанка и Новые Юрковичи, повреждены частный дом и административное здание.
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