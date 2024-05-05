 

В Екатеринбурге азербайджанцы втроём избили многодетного отца за просьбу убрать брошенный окурок

В Екатеринбурге начался суд над азербайджанцами, втроём избившими многодетного отца из-за его просьбы поднять брошенный окурок с детской площадки. Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в суде обвиняемые не раскаялись:
«Все трое подсудимых официально не работают и налоги не платят. Образование девять классов или незаконченное у всех. Русским языком владеет только один из трех, а избили они отца трех детей с высшим образованием и официально работающего. Начало заседания на полчаса задержали и перенесли в самый большой зал. Но и туда все не влезли, еще ждали на улице. Подсудимых спросили, нормально ли нападать толпой, на что они ответили, что да, нормально. Не сожалеют и не раскаиваются».
 
Ранее стало известно, что в Швеции криминальные мигранты вступают с полицейскими в интимную связь, чтобы получить секретную информацию. Сообщается, как минимум, о тридцати подобных случаях.
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