В Екатеринбурге азербайджанцы втроём избили многодетного отца за просьбу убрать брошенный окурок

«Все трое подсудимых официально не работают и налоги не платят. Образование девять классов или незаконченное у всех. Русским языком владеет только один из трех, а избили они отца трех детей с высшим образованием и официально работающего. Начало заседания на полчаса задержали и перенесли в самый большой зал. Но и туда все не влезли, еще ждали на улице. Подсудимых спросили, нормально ли нападать толпой, на что они ответили, что да, нормально. Не сожалеют и не раскаиваются».

В Екатеринбурге начался суд над азербайджанцами, втроём избившими многодетного отца из-за его просьбы поднять брошенный окурок с детской площадки. Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в суде обвиняемые не раскаялись: