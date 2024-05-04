Пакистанец Садик Хан стал мэром Лондона в третий раз

Пакистанец, представитель Лейбористской партии Садик Хан избран на пост мэра Лондона в третий раз, набрав 43,7% голосов избирателей. Представительница правящей Консервативной партии Сьюзен Холл заручилась поддержкой лишь 32,6%.

В 2009 году Садик Хан стал первым мусульманином в британском кабинете министров. Должность мэра Лондона занимает с 2016 года.

Оценивая результаты лондонских выборов, стоит учитывать, что этнические меньшинства составляли в нём 40,2% населения уже на октябрь 2020 года.



