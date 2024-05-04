Пакистанец Садик Хан стал мэром Лондона в третий раз
- 04.05.2024, 20:39,
- Новости
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Пакистанец, представитель Лейбористской партии Садик Хан избран на пост мэра Лондона в третий раз, набрав 43,7% голосов
избирателей. Представительница правящей Консервативной партии Сьюзен Холл заручилась поддержкой лишь 32,6%.
В 2009 году Садик Хан стал первым мусульманином в британском кабинете министров. Должность мэра Лондона занимает с 2016 года.
Оценивая результаты лондонских выборов, стоит учитывать, что этнические меньшинства составляли в нём 40,2% населения
уже на октябрь 2020 года.