Депутаты будут отслеживать майнеров криптовалюты по данным электросчетчиков

Майнеров будут отслеживать по повышенным показателям использования электричества. Об этом сегодня сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова. Депутаты Госдумы РФ разъяснили журналистам способ борьбы с коммерсантами, которые занимаются майнингом - добычей криптовалюты





В интервью радиостанции чиновник заявил, что для майнеров будет создан специальный реестр «в том числе для налогообложения». «Жизнь показывает, что это довольно большие доходы, - объяснил Аксаков необходимость создания реестра. - Эти доходы должны облагаться налогом».





Ответить на вопрос о размере налога на майнинг депутат затруднился, однако проблем с выявлением этого вида деятельности он не увидел, так как, по его мнению, добычу криптовалюты отличает «большое потребление электроэнергии». Аксаков также добавил, что в целом «процесс завлечения» граждан в майнинг необходимо в целом пресекать и блокировать соответствующие web-сайты.





Поясним читателям, что майнинг, как правило, ведется на мощных специально собранных компьютерах, однако повышенное потребление электроэнергии имеет место только при создании больших майнинг-ферм, состоящих из десятков компьютеров. При этом нужно понимать, что отличить эти фермы по потреблению энергии от стандартных групп серверов невозможно.





На недавно прошедшем совещании с участием президента РФ Владимира Путина, где обсуждались криптовалюты, было решено, что государство возьмет под контроль их эмиссию и обращение в связи с тем, что правительство считает рынок криптовалюты финансовой пирамидой и активно выражает желание запретить любые операции на нем физическим лицам.





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