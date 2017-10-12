Депутаты будут отслеживать майнеров криптовалюты по данным электросчетчиков

Депутаты Госдумы РФ разъяснили журналистам способ борьбы с коммерсантами, которые занимаются майнингом - добычей криптовалюты
. Майнеров будут отслеживать по повышенным показателям использования электричества. Об этом сегодня сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.
В интервью радиостанции чиновник заявил, что для майнеров будет создан специальный реестр «в том числе для налогообложения». «Жизнь показывает, что это довольно большие доходы, - объяснил Аксаков необходимость создания реестра. - Эти доходы должны облагаться налогом».
Ответить на вопрос о размере налога на майнинг депутат затруднился, однако проблем с выявлением этого вида деятельности он не увидел, так как, по его мнению, добычу криптовалюты отличает «большое потребление электроэнергии». Аксаков также добавил, что в целом «процесс завлечения» граждан в майнинг необходимо в целом пресекать и блокировать соответствующие web-сайты.
Поясним читателям, что майнинг, как правило, ведется на мощных специально собранных компьютерах, однако повышенное потребление электроэнергии имеет место только при создании больших майнинг-ферм, состоящих из десятков компьютеров. При этом нужно понимать, что отличить эти фермы по потреблению энергии от стандартных групп серверов невозможно.
На недавно прошедшем совещании с участием президента РФ Владимира Путина, где обсуждались криптовалюты, было решено, что государство возьмет под контроль их эмиссию и обращение в связи с тем, что правительство считает
рынок криптовалюты финансовой пирамидой и активно выражает желание запретить любые операции на нем физическим лицам.
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