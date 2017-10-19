В России могут ввести уголовную ответственность за гей-пропаганду

В российском Министерстве внутренних дел предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений». По действующему сейчас законодательству за это нарушение предусмотрена лишь административная ответственность.





Об этой инициативе МВД сегодня сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу отдела по борьбе с педофилией Управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД России Сергея Алабина.





«Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии и гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна, штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг уголовной ответственности, то я надеюсь, что мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию, нетрадиционные отношения и так далее», — заявил чиновник во время своего выступления в Госдуме РФ.





В связи с тем, что рабочей группой в Госдуме, которая занимается ужесточением законодательства против педофилов, руководит вице-спикер Ирина Яровая, эксперты АПН уверены, что положительного ответа депутатов на инициативу МВД ждать осталось недолго.





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