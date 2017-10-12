 

Сезон отставок губернаторов благополучно завершен

Сезон отставок губернаторов, начавшийся несколько недель назад, близок к своему завершению. Последним губернатором, подавшим в отставку, стал глава Псковской области Андрей Турчак. О том, что волна губернаторских отставок окончена, пишет агентство РБК, ссылаясь на источники в администрации президента.

«Ротация губернаторов закончилась: последним главой региона, который покинет свой пост по собственному желанию в ближайшее время, будет Андрей Турчак, возглавляющий Псковскую область», — приводит слова своего информатора РБК.

Напомним читателям, что всего за три недели в России сменилось сразу десять губернаторов: Самарской, Нижегородской области, Дагестана, Приморского и Красноярского краев, Ненецкого АО, Новосибирской, Ивановской, Омской и Орловской областей.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Губернаторы Владимир Путин
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Рейтинги губернаторов уходят в прошлое
» Кремль готовится к масштабной зачистке губернаторов
» Из руководства ОНФ убрали глав регионов и их заместителей
» Очередной сезон отставок губернаторов завершен
» Сезон отставок губернаторов закончен
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Память: с обидой или без обиды?

Память: с обидой или без обиды?

Аллан Чумак как апофеоз советского сознания

Аллан Чумак как апофеоз советского сознания

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Россия, что с тобой не так?

Россия, что с тобой не так?

Азбука сепаратизма

Азбука сепаратизма

Болеть ли нам за Барселону?

Болеть ли нам за Барселону?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Чиновников Роскомандзора уличили в особо крупном мошенничестве

  • 17:19
  • 2

Социогнозис: краткое изложение

Сезон отставок губернаторов благополучно завершен

  • 14:36
  • 124
Память: с обидой или без обиды?

Память: с обидой или без обиды?

Матвиенко отказалась от кресла премьер-министра

  • 13:12
  • 171

Чем рискуют потребители «Корпорации СТС», если банк «Агропромкредит» впадет в кому?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru