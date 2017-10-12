Сезон отставок губернаторов благополучно завершен

Сезон отставок губернаторов, начавшийся несколько недель назад, близок к своему завершению. Последним губернатором, подавшим в отставку, стал глава Псковской области Андрей Турчак. О том, что волна губернаторских отставок окончена, пишет агентство РБК, ссылаясь на источники в администрации президента.





«Ротация губернаторов закончилась: последним главой региона, который покинет свой пост по собственному желанию в ближайшее время, будет Андрей Турчак, возглавляющий Псковскую область», — приводит слова своего информатора РБК.





Напомним читателям, что всего за три недели в России сменилось сразу десять губернаторов: Самарской, Нижегородской области, Дагестана, Приморского и Красноярского краев, Ненецкого АО, Новосибирской, Ивановской, Омской и Орловской областей.





АПН следит за развитием событий.



