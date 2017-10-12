Чем рискуют потребители «Корпорации СТС», если банк «Агропромкредит» впадет в кому?





Расчетно-кассовый банк



Сам по себе



Интересен другой момент. Совладельцы банка – это энергетические магнаты Артем Биков (владеет 49,75 %) и Алексей Бобров (15 % акций «Агропромкредита»).



Еще более важен тот нюанс, что «Агропромкредит» - это ключевой расчетный банк в энергетической бизнес-империи Артема Бикова и Алексея Боброва – «Корпорации СТС». Именно через «Агропромкредит» проходят основные финансовые потоки от потребителей электроэнергии к совладельцам ПАО «СУЭНКО» и других энергетических и тепловых компаний, входящих в «Корпорацию СТС».



Именно поэтому специализация банка «Агропромкредит» - это кредитование и расчетно-кассовое обслуживание энерго- и стройкомпаний Приволжья и Урала, а также розничное и корпоративное кредитование плюс операции с ценными бумагами.



Тушите свет!



«Корпорация СТС» объединяет энергетические активы бизнесменом Артема Бикова и Алексея Боброва. Одна из крупнейших энергетических бизнес-империй контролирует активы в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Кроме энергетических предприятий, в собственности Бикова и Боброва – электрические и тепловые сети протяженностью десятки тысяч километров.



Биков и Бобров пришли в бизнес с государственной службы. В частности, Артем Биков в 90-е годы заработал солидный опыт в Федеральном агентстве по несостоятельности, занимаясь банкротством государственных предприятий, затем работал в РАО ЕЭС России под началом Анатолия Чубайса. В том числе, в конце 90-х-начале 2000 Биков руководил «Тюменьэнерго».



Скандалы вокруг Артема Бикова и Алексея Боброва в основном касаются приватизации государственных энергетических и тепловых предприятий, а также наличия у бизнесменов гражданства Австрии. К примеру, официально «Корпорация СТС» принадлежит четырем австрийским компаниям, зарегистрированным по одному и тому же адресу в Вене (Австрия). Еще один повод для частых скандалов – это политика повышения тарифов для населения и юридических лиц. Весной этого года очередную попытку повышения пресек председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, своим распоряжением снизивший тарифы «Курганэнерго», ОАО «Курганская генерирующая компания», Курганская ТЭЦ для городского и сельского населения Курганской области на 19 % с 01.07.2017.



А скандал с покупкой Биковым и Бобровым свердловского «Облкоммунэнерго» в начале 2016 года продолжается до сих пор. Согласно выводам Счетной палаты Свердловской области, магнаты использовали ряд манипуляций для занижения стоимости предприятия, вследствие чего региональный бюджет не досчитался около 6,5 млрд. рублей. То есть, до продажи чистые активы составляли 7,74 млрд. рублей, а после «подготовки к приватизации» Биков и Бобров купили «Облкоммунэнерго» за 1,21 млрд.



Электричество кончилось?



Итак, банк Артема Бикова и Алексея Боброва информирует, что 30 ноября с.г. станет последним днем работы банкоматов и офиса в Перми, «в связи с оптимизацией сети в регионах» а клиенты переводятся на обслуживание в Нижний Новгород.



Обычно коммерческие компании заводят разговор об «оптимизации», когда испытывают серьезные трудности, в связи с чем закрывают убыточные офисы и увольняют сотрудников. Действительно, в работе банка в последние месяцы наблюдаются проблемы, в результате чего финансовые эксперты считают, что «Агропромкредит» попал в «красную зону».



На профессиональном сленге так говорят о банке, который демонстрирует негативные показатели работы. Рейтинговые агентства и профильные сайты в своих сводках выделяют проблемные показатели красным цветом, поэтому, к примеру, табличка «Агропромкредита» будет выглядеть практически полностью красной.



О том, что банк может «упасть», говорят и данные открытых источников. Например, Интерфакс-Финмаркет в своем рэнкинге «Основные показатели», отмечает, что за год объем средств физлиц в «Агропромкредите» упал на полтора миллиарда рублей – с 15 192 282 тыс. во II квартале 2016 до 13 563 952 тыс. во II квартале 2017 года.



Поэтому решение агентства Moody’s Investors Service в апреле этого года дать «Агропромкредиту»



С точки зрения перспектив, B2 означает, что рентабельность в ближайшем будущем рискует еще ухудшиться, операционный поток на протяжении года останется «в минусе», а сам банк характеризуется высокими кредитными рисками.



Свежий пример – это «Открытие», получивший рейтинг B2 после того, как ЦБ объявил о начале процедуры санации этого банка. Следующая ступенька по пути вниз – это рейтинг C, означающий, что банк прекращает свою работу. Например, рейтинг C получил недавно обанкротившийся казанский «Татфондбанк».



Портал «Анализ банков» сообщает, что банк Бикова-Боброва завершил III 2017 г. квартал с убытками. Чистые убытки на 01.09 2017 года составили 124 372 тыс. руб.



Но больше всех рискуют потребители света и тепла УРФО – от миллионов физлиц до государственных предприятий и коммерческих компаний. Потому что через «Агропромкредит» идут все расчеты потребителей с компаниями «Корпорации СТС», объединяющей все энергетические активы магнатов.



Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» информирует клиентов о закрытии операционного офиса «Пермский», - такую новость финансовая структура опубликовала на своем сайте 02.10.2017.Сам по себе «Коммерческий банк «Агропромкредит» (зарегистрирован в Лыткарино Московской области) относится к категории некрупных структур на банковском рынке, на 1 сентября по уровню нетто-активов он занял только 149 место в РФ.Интересен другой момент. Совладельцы банка – это энергетические магнаты Артем Биков (владеет 49,75 %) и Алексей Бобров (15 % акций «Агропромкредита»).Еще более важен тот нюанс, что «Агропромкредит» - это ключевой расчетный банк в энергетической бизнес-империи Артема Бикова и Алексея Боброва – «Корпорации СТС». Именно через «Агропромкредит» проходят основные финансовые потоки от потребителей электроэнергии к совладельцам ПАО «СУЭНКО» и других энергетических и тепловых компаний, входящих в «Корпорацию СТС».Именно поэтому специализация банка «Агропромкредит» - это кредитование и расчетно-кассовое обслуживание энерго- и стройкомпаний Приволжья и Урала, а также розничное и корпоративное кредитование плюс операции с ценными бумагами.«Корпорация СТС» объединяет энергетические активы бизнесменом Артема Бикова и Алексея Боброва. Одна из крупнейших энергетических бизнес-империй контролирует активы в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Кроме энергетических предприятий, в собственности Бикова и Боброва – электрические и тепловые сети протяженностью десятки тысяч километров.Биков и Бобров пришли в бизнес с государственной службы. В частности, Артем Биков в 90-е годы заработал солидный опыт в Федеральном агентстве по несостоятельности, занимаясь банкротством государственных предприятий, затем работал в РАО ЕЭС России под началом Анатолия Чубайса. В том числе, в конце 90-х-начале 2000 Биков руководил «Тюменьэнерго».Скандалы вокруг Артема Бикова и Алексея Боброва в основном касаются приватизации государственных энергетических и тепловых предприятий, а также наличия у бизнесменов гражданства Австрии. К примеру, официально «Корпорация СТС» принадлежит четырем австрийским компаниям, зарегистрированным по одному и тому же адресу в Вене (Австрия). Еще один повод для частых скандалов – это политика повышения тарифов для населения и юридических лиц. Весной этого года очередную попытку повышения пресек председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, своим распоряжением снизивший тарифы «Курганэнерго», ОАО «Курганская генерирующая компания», Курганская ТЭЦ для городского и сельского населения Курганской области на 19 % с 01.07.2017.А скандал с покупкой Биковым и Бобровым свердловского «Облкоммунэнерго» в начале 2016 года продолжается до сих пор. Согласно выводам Счетной палаты Свердловской области, магнаты использовали ряд манипуляций для занижения стоимости предприятия, вследствие чего региональный бюджет не досчитался около 6,5 млрд. рублей. То есть, до продажи чистые активы составляли 7,74 млрд. рублей, а после «подготовки к приватизации» Биков и Бобров купили «Облкоммунэнерго» за 1,21 млрд.Итак, банк Артема Бикова и Алексея Боброва информирует, что 30 ноября с.г. станет последним днем работы банкоматов и офиса в Перми, «в связи с оптимизацией сети в регионах» а клиенты переводятся на обслуживание в Нижний Новгород.Обычно коммерческие компании заводят разговор об «оптимизации», когда испытывают серьезные трудности, в связи с чем закрывают убыточные офисы и увольняют сотрудников. Действительно, в работе банка в последние месяцы наблюдаются проблемы, в результате чего финансовые эксперты считают, что «Агропромкредит» попал в «красную зону».На профессиональном сленге так говорят о банке, который демонстрирует негативные показатели работы. Рейтинговые агентства и профильные сайты в своих сводках выделяют проблемные показатели красным цветом, поэтому, к примеру, табличка «Агропромкредита» будет выглядеть практически полностью красной.О том, что банк может «упасть», говорят и данные открытых источников. Например, Интерфакс-Финмаркет в своем рэнкинге «Основные показатели», отмечает, что за год объем средств физлиц в «Агропромкредите» упал на полтора миллиарда рублей – с 15 192 282 тыс. во II квартале 2016 до 13 563 952 тыс. во II квартале 2017 года.Поэтому решение агентства Moody’s Investors Service в апреле этого года дать «Агропромкредиту» рейтинг B2 с прогнозом «негативный» выглядит логичным. Рейтинги вроде B2 на профессиональном языке финансистов называют «мусорными». В том смысле, что, «мусорные» ценные бумаги ничего не стоят и место им на помойке. По мнению рейтингового агентства, банк Бикова-Боброва переживает период трудностей, поэтому требуется оптимизация расходов (вот и объяснение, почему владельцы закрывают пермский офис). А дополнительный риск для «Агропромкредита» - это большой объем непрофильных активов (земельные участки, пакет акций), которые по состоянию на IV квартал 2016 года составили около 16 % совокупных активов банка или более 100 % акционерного капитала.С точки зрения перспектив, B2 означает, что рентабельность в ближайшем будущем рискует еще ухудшиться, операционный поток на протяжении года останется «в минусе», а сам банк характеризуется высокими кредитными рисками.Свежий пример – это «Открытие», получивший рейтинг B2 после того, как ЦБ объявил о начале процедуры санации этого банка. Следующая ступенька по пути вниз – это рейтинг C, означающий, что банк прекращает свою работу. Например, рейтинг C получил недавно обанкротившийся казанский «Татфондбанк».Портал «Анализ банков» сообщает, что банк Бикова-Боброва завершил III 2017 г. квартал с убытками. Чистые убытки на 01.09 2017 года составили 124 372 тыс. руб.Но больше всех рискуют потребители света и тепла УРФО – от миллионов физлиц до государственных предприятий и коммерческих компаний. Потому что через «Агропромкредит» идут все расчеты потребителей с компаниями «Корпорации СТС», объединяющей все энергетические активы магнатов.

Именно поэтому филиалы банка расположены в тех городах, где работают главные активы энергоолигархов: «Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Курган, Нижний Новгород, Оренбург, Сургут, Тюмень. Если «Агропромкредит» постигнет участь «Татфондбанка», пострадают не только вкладчики, но и потребители света и тепла – клиенты, завязанные на компании, принадлежащие бенефициарам банка в лице Артема Бикова и Алексея Боброва.