 

В школьную программу включат обучение игре в шахматы

В ближайшие годы в школьную программу начальных классов будет включено обучение игре в шахматы. Об этом сообщает сегодня агентство «Москва», со ссылкой на министра образования РФ Ольгу Васильеву.

«Игра в шахматы действительно напрямую связана с повышением качества образования наших детишек. Что касается введения, да, мы планируем ввести в ближайшие два года, может быть, даже со следующего года. Это очень простая программа. С 1 по 4 класс, один час в неделю», — заявила чиновница во время выступления в Совете Федерации.

Как утверждает Васильева, специальной подготовки для учителей не потребуется, так как обучить детей шахматам сможет любой преподаватель, даже не имеющий специальных знаний.

АПН следит за развитием событий.
 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Школьников могут заставить сдавать смартфоны перед уроками
» В школах РФ введут уроки по безопасному поведению в интернете
» Российские ВУЗы готовятся открыть онлайн-обучение
» Минобрауки предлагает сократить сроки подготовки педагогов
» Муфтии против "Основ православной культуры"
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Россия, что с тобой не так?

Россия, что с тобой не так?

Азбука сепаратизма

Азбука сепаратизма

Болеть ли нам за Барселону?

Болеть ли нам за Барселону?

Каталония - не Донбасс

Каталония - не Донбасс

Дмитрий Соколов: «Железная метла метёт чисто...»

Дмитрий Соколов: «Железная метла метёт чисто...»

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Роскомнадзор занялся удалением заблокированных сайтов из поисковых систем

  • 14:08
  • 145

Каталония объявила о независимости, но как-то не так

  • 11:34
  • 178

Кремль готовит к запуску сеть анонимных каналов в Telegram

  • 19:00
  • 462

Сайты для торговли криптовалютой могут быть заблокированы

  • 16:02
  • 395

В школьную программу включат обучение игре в шахматы

  • 15:48
  • 393
Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

Константин Затулин: Должен быть создан государственный орган по делам соотечественников

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru