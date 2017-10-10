В школьную программу включат обучение игре в шахматы

В ближайшие годы в школьную программу начальных классов будет включено обучение игре в шахматы. Об этом сообщает сегодня агентство «Москва», со ссылкой на министра образования РФ Ольгу Васильеву.





«Игра в шахматы действительно напрямую связана с повышением качества образования наших детишек. Что касается введения, да, мы планируем ввести в ближайшие два года, может быть, даже со следующего года. Это очень простая программа. С 1 по 4 класс, один час в неделю», — заявила чиновница во время выступления в Совете Федерации.





Как утверждает Васильева, специальной подготовки для учителей не потребуется, так как обучить детей шахматам сможет любой преподаватель, даже не имеющий специальных знаний.





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