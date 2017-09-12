 

Госдолг США впервые перешагнул отметку в $20 трлн

Госдолг США впервые в истории перешагнул порог в $20 триллионов, сообщает сегодня Business Insider.

Напомним читателям, что в марте этого года государственный долг был заморожен на уровне в $19,84 трлн, и министерству финансов пришлось приложить титанические усилия, чтобы федеральное правительство смогло функционировать без дальнейших займов. На данный момент, по данным Минфина США, госдолг оценивается в $20,162 трлн, что составляет 105% ВВП страны.

Переход долга за отметку $20 трлн произошел после того, как 8 сентября Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о временном повышении порога госдолга страны. Надо отметить, что Белый дом был вынужден принять эти меры, чтобы избежать технического дефолта США.
 
АПН следит за развитием событий.
 
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Италия ставит новые рекорды по размеру государственного долга
» Для «Роснефти» не существует кризисных ситуаций
» Глава Минфина отказал "Роснефти" в выделении 2 трлн. рублей
» Прощальный бюджет Буша-младшего
» Европа страдает от укрепления евро
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
О «Матильде» и «зонах разлома»

О «Матильде» и «зонах разлома»

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Миротворцы для Донбасса: случай дипломатического хвостизма

Из огня да в полымя

Из огня да в полымя

Страна имени Кадырова

Страна имени Кадырова

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Россия–ЕС: пределы временного мезальянса

Последний бой мёртвых белых мужчин

Последний бой мёртвых белых мужчин

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Госдолг США впервые перешагнул отметку в $20 трлн

  • 19:11
  • 300

Кубань: Хлебная Долина и новые технологии как будущее сельского хозяйства

Два года по старым шпалам

О «Матильде» и «зонах разлома»

О «Матильде» и «зонах разлома»

Птичьи фантазии с вице-губернатором Албиным

Министр энергетики РФ Александр Новак присвоил главе «Роснефти» Игорю Сечину звание «Почетный работник топливно-энергетического комплекса»

  • 21:14
  • 456
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru