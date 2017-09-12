Госдолг США впервые перешагнул отметку в $20 трлн

Госдолг США впервые в истории перешагнул порог в $20 триллионов, сообщает сегодня Business Insider.



Напомним читателям, что в марте этого года государственный долг был заморожен на уровне в $19,84 трлн, и министерству финансов пришлось приложить титанические усилия, чтобы федеральное правительство смогло функционировать без дальнейших займов. На данный момент, по данным Минфина США, госдолг оценивается в $20,162 трлн, что составляет 105% ВВП страны.



Переход долга за отметку $20 трлн произошел после того, как 8 сентября Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о временном повышении порога госдолга страны. Надо отметить, что Белый дом был вынужден принять эти меры, чтобы избежать технического дефолта США.



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