 

За «нежелательное поведение» россиян будут сажать в тюрьму

В Госдуме готовится новый законопроект, который будет предусматривать уголовное наказание за «нежелательное поведение», наносящее ущерб национальной безопасности страны. Об этом сегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на сенатора Андрея Климова.

Как утверждает чиновник, наказание, вплоть до уголовной ответственности, будет грозить исключительно гражданам Российской Федерации. Для иностранцев предусмотрено наказание в виде выдворения из страны. Соответствующие поправки будут внесены в ФЗ «О нежелательных организациях».

«Нежелательными» будут считаться действия, наносящие «реальный ущерб национальной безопасности России», пишет издание. По всей видимости, речь идет о «разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни», а также о вмешательстве в избирательный процесс. Также «нежелательной» могут признать работу «извне» с молодежью.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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