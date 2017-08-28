Центробанк усиливает борьбу за ФК Открытие

МОСКВА. Об усилении беспардонной борьбы ЦБ РФ за захват банка "ФК Открытие" сообщает столичная пресса. По сведениям газеты Коммерсантъ, на должность антикризисного управляющего "Открытием" ЦБ пытается пригласить главу ВТБ24 Михаила Задорнова.

Редакция АПН полагает, что у господина Задорнова по месту его основной работы и так всё прекрасно и он вряд ли станет ввязываться в это сомнительное мероприятие. Наше мнение подтвердила и пресс-служба ВТБ, заявившая, что Задорнов не собирается покидать группу и что сегодня его планируют избрать членом правления банка.

Оно и не удивительно. Соваться в сомнительные авантюры Центробанка - это, сейчас, выигрывать тактически, но стратегически - не очень интересная затея, т.к. со стороны ЦБ наблюдается попытка размыть ответственность за последствия собственной деятельности, втянув в неё посторонних.



Вопрос о том, по каким причинам вчера ещё абсолютно благополучный, устойчивый, технократический банк "ФК Открытие" внезапно оказался проблемным, как нам представляется, следует обсуждать не в коридорах Центробанка, а в коридорах СК РФ, ФСБ и Генпрокуратуры.

И вовсе не в виде выяснения какой-то там "вины" руководства или акционеров "ФК Открытие", а путём возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц, которые, буквально на пустом месте, путаются довести один из системообразующих банков страны до цугундера и захватить над ним контроль, влив в красноречиво названный "Фонд консолидации банковского сектора".

Судьба самого "Открытия" представляется сейчас, мягко скажем, туманной. А вот судьба Эльвиры Набиуллиной и её ближайших сотрудников, в наших глазах выглядит вполне однозначно. Эти люди должны быть отстранены от руководства банковской системой и деятельность их должна стать предметом тщательного, многоэпизодного расследования.

