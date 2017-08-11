Лучший ответ на антироссийские санкции?

Конгресс США подавляющим большинством голосов в верхней и нижней палатах принял закон о санкциях против России, КНДР и Ирана. Трамп подписал этот закон, а вместе с ним и приговор себе как политику: если закон не будет выполняться- повод для усиления ему обвинений и импичмента, если будет выполняться, то это дестабилизирует, по крайней мере обострит, внешнеполитические отношения США. Что, опять же, будет поставлено в вину и Госдепу и Президенту США, всё с тем же финалом – импичмент. Правда не исключён и такой вариант, что Трамп может обернуть в свою пользу негативную реакцию, скажем Европы, на принятый Конгрессом Закон о противодействии врагам Америки. Дело в том, что остриё вытекающих из него санкций, оказались направленными против европейских высокотехнологических и энергетических компаний. Не станется ли так, что сохранение союзнических отношений с Европой станет для Трампа более приоритетной задачей, нежели поиск внутриполитического согласия у себя дома? А там, глядишь, и Конгресс может уйти на каникулы, а с них не вернуться?

Но, что нам за дело до внутренних разборок в США? Они строятся по принципу, чем бы дитя не маялось, лишь бы не плакало. Принцип явно заимствован у родителей занятых и беззаботных. Так и Конгресс с Президентом в США игрушки для забавы в руках тех, кто действительно управляет Америкой, а через неё и миром: транснациональный капитал и созданные им транснациональные компании. Конфликт у России с ними. И какие бы не рисовали схемы развития конфликта наши «головастики», со всеми его причинно-следственными связями, не уйти от сознания того, что Россия в очередной раз оказалась помехой на пути у тех, кто возглавил поход за мировым господством, пока мирным путём: посредством экономической глобализациии снижением роли государства в управлении делами народов.

Судя по всему, мирный этап заканчивается откатом глобалистов. Надолго ли? Может ли Америка отказаться от проекта глобализации? Скорее всего нет! По большому счёту это не американский проект. Мне уже приходилось писать об этом. Это проект мирового капитала и контролируемых им транснациональных компаний, расположенных на территории США. Им нужно беспрепятственное господство в мире. А обеспечить его возможно только могуществом самой великой державы. Такой державой в 20 и 21 веке являются США, до них функцию прикрытия претендентов на мировую гегемонию выполняла Великобритания, ещё раньше Великая Римская Империя.

Нынешние глобалисты в очередной раз наступили на одни и те же грабли, они начали подрывать корневую систему страны, обеспечивающей их защиту и продвижение. Стремление понятное – подменить американское государство – международной демократией (власти меньшинства), а интересы американского народа - интересами мирового капитала. Это вызвало в американском обществе ожидаемый внутренний конфликт. Так уже было всё в тойже Великобритании и Римской Империи. Чем такие конфликты заканчиваются известно. Где теперь Британская и Римская империи? На свалке Истории.

Особенность нынешней ситуации состоит в том, что американская гегемония в силу современного технологического развития и коммуникационных возможностей распространяется на весь мир, тогда, как скажем, римская империя контролировала треть мира, а британская – не более половины. И этим особенности не исчерпываются. Римская империя добивалась превосходства армией, Британская – технологиями и торговлей, Американская- наряду с этим, - ещё и привлекательным образом жизни. Демократия стала в 20 веке не просто модным брендом, но и желанным инструментом разрешения общественных противоречий, власти меньшинства над большинством. Современный Мир называется однополярным не потому, что в нём доминирует одна страна, а потому, что ему навязана одна система ценностей, которая не может мирно уживаться с природным многообразием мира.

Это многообразие должно быть уничтожено - таково условие дальнейшего существования однополярного мира, ставящее под вопрос существование человеческой цивилизации, по крайней мере в том виде и в той форме, как она сохранилась в новом летоисчислении.

Смириться с этим не могут как старые, так и некоторые новые нации. В наиболее сложном положении оказывается германская нация. Обеспечив своё превосходство над англосаксонской системой в смысле организации жизни, преумножения интеллектуального потенциала, развития технологий, немцы оказались в полной политической зависимости от них, утратив свой суверенитет и самостоятельность. И это противоречие будет искать своего разрешения.

Итак, глобализм остановлен, но однополярный мир не отменён. Он полон сил,энергии и не намерен сдаваться. Переход к многополярному миру, если и завершится успехом, будет не простым и не бескровавым.Сегодня мы наблюдаем подготовку к переходу к силовому этапу противостояния между однополярным миром и нарождающимся протестом многополярного мира, в котором голос России звучит громче и увереннее других. Удар потому наносится по нашей стране, что она способна обеспечить консолидацию сил многополярного мира, предложив свой военный потенциал, в качестве защитного зонтика.

На горизонте всё отчётливее маячит война. Мы чувствуем её приближающееся дыхание и не только в Сирии или Украине. Желающих поиграть мускулами становится всё больше: от карликовой т.н.демократической Эстонии до обезумевшей от богатства Монархии саудитов. Набор средств в силовом противостоянии огромный. Войну современную потому и называют гибридной, что она ничем и никем не ограничена: ни во времени, ни в пространстве, ни в средствах. Она помогает обескровить противника, ещё до начала горячей фазы войны, а может быть и принудитьмирными средствами к признанию поражения. Судя по всему, Россия находится, как раз на том этапе противостояния, когда от неё ждут признания своего поражения. Признания поражения СССР, с последующим его развалом оказалось недостаточно. Теперь на голгофу ведут Россию. Закон, принятый Конгрессом США, надо рассматривать, как проект Акта о её капитуляции. Загадкой, правда, остаётся: зачем в одной кампании оказались три страны. Судя по всему на Россию возлагают ответственность за «грехи» КНДР ( атомные технологии) и Ирана ( ситуация в Сирии). А это означает какой- никакой, а «союз трёх». Уже легче. В этом «равнобедренном треугольнике» может произойти многократное усиление потенциала. Да это союз «изгоев». Но в истории много примеров, когда плебеи побеждали патрициев.

Но это не даёт ответа на вопрос, почему завязали в один узел три страны, обладающие ядерными потенциалами. По глупости? Не верится. Закон, судя по всему, готовился давно. Подозреваю, что к его написанию приступили сразу же после Мюнхенской (2007) речи Путина. Если осознанно, тогда на что рассчитывают? Создают «осьзла». Нет, «ось» не подходит: кривую линию дестабилизации на всём евразийском континенте, объединяя в кучу всех противников России, Ирана и Северной Кореи. А это значит Европа на западе, Ю. Корея и Япония на востоке, саудиты с союзниками на Юге и в арабском мире. Но и самое важное - Израиль, а значит и мировое еврейство, с которым нам в сложившейся ситуации конфликт никак не нужен. Наверное рассчитывают на невозможность согласовать позиции внутри тройки, с возложением ответственности за это на каждого субъекта законодательных ограничений. А Россия в этой тройке, чтоглавный ответственный и за себя, и за КНДР и за Иран?

Не знаю, приблизились ли мы к разгадке, но очевидно, что в этой связке заложен какой - то сакральный смысл. Подождём. Тайное, когда – нибудь, становится явным.

И всё же, на что делается основная ставка? Закон предусматривает долгосрочные санкции, но эффект от них ожидается в ближайшей, в самой ближайшей перспективе. Закон приурочен к Президентским выборам в России. Его может затем и завернули в такой российско- ирано- северокорейский фантик, чтобы создать для пятой колонны благоприятный фон подрывной деятельности. Очевидно, что в России санкции направлены на то, чтобы создать условия, при которых внутри её должен вызреть и взорваться внутренний бунт. По их разумению, чем большее число жертв попадает под ограничения, тем больше бунтарей. Это сигнал всем накануне выборов ( и Путину, и его окружению, и олигархам и всем идейным ненавистникам России): откажитесь от участия в выборах действующего Президента, либо выборам будет предшествовать антигосударственный переворот. Удачный, неудачный – не суть важно. Важно, чтобы он был, с жертвами, в том числе и сакральными, а дальше и сами выборы, и власть, обретаемая в ходе их должны пройти тест на легитимность. Нет легитимности, нет сотрудничества. Ни с кем!

Но судя по всему, американцам изменяет чувство реальности. Во первых, они плохо знают обстановку в нашей стране, где всякие санкции и прочие осложнения отношений с американцами воспринимаются, как благо.

Во вторых, напороться на ответные санкции, в ходе которых две третьих дипломатического персонала к сентябрю покинут Россию, означает, что бунт будет организовывать некому, по крайней мере,сложней: наработанные связи, надо сохранить, да ещё в тайне, передать в целости и сохранности, обеспечив должное прикрытие.

Хотя, обмен дипломатическими ударами несёт в себе угрозу дальнейшей высылки дипсотрудников по принципу «всех на всех», замораживания дипломатических отношений вообще. Это наихудший вариант, при котором непредсказуемость – самый не значительный риск. Нельзя исключать и ужесточения визовых ограничений по отношению к российским гражданам, что может иметь болезненные последствия для более чем двух миллионов россиян. Чем не взрывная сила? Ждите завтра протестных акций, а за ними и более серьёзных противоправных действий.

В третьих, фронт противников антироссийских санкций расширился за счёт американских союзников в Европе, Японии. При этом подорван имидж санкций по т.н. «идейным» соображениям. Американский меркантилизм не маскируется, он обнаружил себя в полной наготе. Это же надо додуматься до такой глупости, чтобы организовать энергетическую блокаду Европы, под предлогом борьбы за её безопасность, при двойном удорожании американских поставок сюда газа и нефти.

В целом, антироссийскиедействия американской политической элиты рассчитаны на идиотов. Она, оказывается, применяет санкции к нам, чтобы подвигнуть нас к улучшению отношений с ними. По их логике, во имя сохранения Трампа в должности Президента США, Россия должна безропотно сносить любые сумасбродства сборища русофобов на капитолийском холме. Им самим, словно, невдомёк, что каждый обмен ударами Конгресса и Президента ослабляет не только их, но и Америку, постепенно с низводя её величие к утрате имиджа и саркастическому осмеянию в мире.

Чем ещё в ближайшей перспективе, нам следовало бы ответитьна этот антироссийский билль?

Путину необходимо, как можно быстрее, подтвердить своё участие в выборах. Не надо темнить и, тем самым, дезориентировать свой народ. И аргументировано это должно быть только одним: в условиях нескрываемой агрессии США против России Путин В.В. не может оставить свою страну и свой народ!

В стратегии безопасностии в оборонной доктрине России определить США в качестве главной военной угрозы. Американцы должны знать, что в случае военной заварушки Россия будет воевать не с шавками англосаксов, как это всегда было, а с американцами и британцами. Надо, чтобы вкус войны они хоть раз почувствовали на своей территории.

Сосредоточить усилия на экономическом развитии, в том числе в рамках БРИКС и Шёлкового пути, под китайские кредиты. Если, конечно, в лице Китая мы, действительно имеем союзника, а не очередного попутчика, ищущего свою выгоду за наш счёт.