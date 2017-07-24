Основные причины кризиса мир-системы

О многих важных вещах никто не пишет и не говорит. О некоторых предпочитают не думать. И судить о них, как и о многом другом, лучше всего по делам. Дела же на нашем этапе цифровой эры очень хорошо известны. О многих фундаментальных тенденциях можно размышлять на основе общеизвестных, никем не опровергаемых фактов.

Лакмусовая бумажка многих глобальных процессов – отношение к мигрантам в станах западной Европы и США.

На рациональном уровне мигранты / «ориентальные» национальные меньшинства создают «внутренний оффшор» для своих элитных партнёров. С помощью них они могут обходить ограничения своих легальных властных и статусных полномочий, ограничения в видах обогащения. «Внутренний оффшор» может осуществлять функции аутсорсинга, т.е., брать на себя действия, требующие лишних материальных либо репутационных издержек. Мигранты могут быть и дешевой, покорной рабочей силой, и «правильно голосующим» электоратом. А могут брать на аутсорсинг и функцию карательного органа, как это произошло с террористами — исламистами. Они выполняют функцию запугивания и разобщения граждан с минимальными репутационными потерями и материальными расходами для власти. Конечно, такой партнёр рано или поздно захочет занять место хозяина, но...

Современное общество иррационально стремиться к дезинтеграции и распаду. Это малопонятный биопсихологический механизм, сходный с массовыми самоубийствами леммингов и китов. Вероятно, действуют природные механизмы резкого уменьшения чрезмерно увеличившихся и/ или потребляющих популяций. В таких обществах лидерство во многом зависит от подспудной склонности к уничтожению себя и своих, суицидальности вместе с внешней агрессией. Именно с этим связано возвышение ЛГБТ – сообщества (Запад), предпринимателей, склонных наносить значительный вред природе (Китай). Поэтому более глубинный пласт мигрантофилии – суицидальность, пусть и подспудная и абсолютно «небытовая».

К тому же современное западное либеральное мышление является очень крепкой разновидностью иррационального тоталитарного мышления. Основной принцип тоталитарного мышления - это ощущение себя как функции, детали механизма. Человек может существовать, только исполняя строго определённую роль, и выполняя узкий набор конкретных функций. Но, самое главное, человек заставляет себя мыслить строго определённым образом, приходить к заведомо определённым выводам.

При полноценном тоталитарном мышлении всё это делается вполне добровольно! Помимо всего прочего, потому, что механизм, в котором тоталитарно мыслящий человек работает винтиком, это сама Вселенная! Вселенная устроенная единственно верным образом. Т.е, налицо крайняя возвеличивание своих целей и ценностей. И через них – самого себя.

Поэтому все другие принципы жизни и системы взглядов тоталитарно мыслящий человек воспринимает как абсолютное зло и лож.

На Западе внеличностные регуляторы весьма и весьма сильны. И поэтому значительная часть западной элиты и интеллигенции вряд ли откажется от таких принципов своего тоталитарного мышления, как интернационализм, толерантность и многое другое. Для них эти принципы есть основа как элитарного статуса, так и оправдания своего существования как такового. Рациональность элитарных западных групп в значительной степени подавлена.

Ещё одна из важнейших причин мигрантофилии, как ни странно, призрение и отчуждение по отношению к мигрантам. Которое имеет место на фоне выстраивания некоторыми социальными группами в развитых странах максимальных социальных границ по отношению ко всем остальным. Поэтому в различных социальных партнёрах из-за пределов «своего круга» предпочитают видеть максимально отделённых чужаков, говорящих на другом языке, с другим цветом кожи, по отношению к которым нет никаких обязательств, по отношению к которым не надо никого убеждать, что это якобы «другой биологический вид».

Возможно, в этом есть и элемент отсроченной внешней агрессии. С помощью мигрантов западные элитарии, возможно, рассчитывают избавиться от наиболее массовых и неквалифицированных слоёв собственных этносов, связывают ими их возможный протест. Чтобы в итоге уцелела только те представители населения данной территории, независимо от национальности, которое нужно для обслуживания элиты при огромном дефиците ресурсов, той же воды. А так же в условиях стремительного развития робототехники и альтернативной энергетики, которые делают большинство недостаточно квалифицированного населения ненужными.

Эту составляющую мигрантофилии подогревают сравнительно низкий ценностный и семиотический статус предметов роскоши и символов власти. Которые могут принадлежать любому человеку, по крайней мере, формально. Да и на практике могут принадлежать, например, музыканту или спортсмену из бедной семьи с низким образовательным уровнем. Причём состав элитных слоёв развитых стран в течении последних двухсот лет постоянно трансформировался. Возможность иметь власть, доходы, статус переходила из одних рук в другие. Подобная нестабильность и релятивизм на социокультурном уровне порождает желание закрепить различия на уровне биологическом …

Но нельзя забывать и о футорофобии многих образованных и влиятельных людей на Западе. Они осознают, что уже прошли точку расцвета, и дальше будет только хуже. Хорошо будет лишь немногим, даже из той же элиты, которая будет избавляться от большинства элементов, кроме техносферы, производства и безопасности.

«Жизнь есть страдание» - эта буддистская максима передаёт глубинное мироощущение этой части интеллектуальной и социальной элиты Запада. Они не хотят продолжаться в этом мире. Поскольку любые человеческие существа обречены мучится, а произведения искусства и интеллекта – искажаться и использоваться во зло. Поэтому у таких людей нередко нет детей, и из своих знаний они предпочитают извлекать сиюминутную выгоду (через тн. «авангардное искусство», задействованность в пропаганде). После себя они хотят оставить лишь пустоту, которая не может страдать или потребляться. Тем более, такие люди не завидуют тем, кто стремится продолжится в этом мире. Наоборот, они считают, что эти люди обрекли себя на самое худшее, что может быть…

Для части западной элиты невозможность прогресса, те., невозможность превзойти в своих достижениях предыдущее поколение, есть потеря смысла существования. Поскольку прогресс и нарастания уровня развития, превосходства был для этих людей сверхценностью. На протяжении истории человечества по этой причине уходили из жизни многие элитные группы или даже целые народы. Поскольку они лишались возможности (по разным причинам) вести сверхзначимый для них образ жизни, совершать особо значимые действия в определённых местах. Их существование как особой группы людей теряло смысл. И они исчезали, оставляя после себя память как о ехидно хохочущих злых колдунах, унесших с собой из мира людей что-то очень важное…

Таковы, вкратце, причины смены населения на современном Западе: дезинтеграция массового общества при исчерпании его социобиологических ресурсов и самоисчерпание прогресса, который всё же подготовил основу для новой технической революции (фундаментальные открытия, на которых основаны нынешние яркие изобретения, были сделаны в уже прошедший исторический период).

Как уже писалось, склонность к уничтожению всего и вся, в т.ч. и самих себя заражены не только европейцы и американцы но и представители народов Востока. Это может находить выражение как в неэкологичном хозяйствовании, так и в религиозно-политической сфере. Не даром международный терроризм в своём последовательном нигилизме сливается с последовательным западным постмодернизмом.

К тому же неевропейские культуры сохранили, прежде всего, некоторые элементы своей самоорганизации. При этом их традиционная система хозяйствования и жизнеобеспечения чаще всего разрушена. Как не могущая быстро удовлетворять потребности в богатстве и самореализации, отчасти приблизившиеся к европейским. Или же традиционная система жизнеобеспечения не справляется с демографической нагрузкой и стремительно деформируется.

Восточные народы сейчас выделяют из себя массу индивидов, в той или иной сочетающих в себе черты гумилёвских пассонариев и субпассионариев. Они активно способствуют разрушению породившей их мир-системы, и обречены исчезнуть вместе с ней. Предварительно расчистив место для гораздо более умеренных, гибких и гораздо менее многочисленных людей.