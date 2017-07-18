 

Книга о притеснении евреев объявлена экстремистским материалом

Российский Минюст внес в список запрещенных экстремистских материалов известную книгу Маркуса Лемана «Насильно крещенные». Эта книга рассказывает о преследованиях и притеснениях евреев в Средневековой Европе.

Теперь книга «Насильно крещенные» значится в списке экстремистских материалов под номером 4176. Основанием для внесения ее в список стало решение районного суда города Сочи.

Запрет книги вызывал возмущение еврейской общественности. глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ уже прокомментировал происходящее, заявив, что считает произошедшее абсолютной насмешкой над всем законом об экстремизме.

АПН следит за развитием событий.
 
 
 
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