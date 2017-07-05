Манифест нанофутризма

Нанофутуризм?

Это маленькие тексты, которым не нужны ни много писателей, ни много читателей.

Ходит казак по земле. С жинкой да пятью кумовьями. И нет больше ничего, ни мира, ни галактики, ни пути млечного. Казак, жинка, кумовья. Да Бог Предвечный… Который есть там, где есть хоть один человек. И там, где нет никого…

И дай-то Бог, чтоб ничего не прилетело из тьмы пустой. Но тоже предвечной и плодоносной …

Увы…

Короткие слова у немногих людей. Обломки неуцелевших миров и комет. Тащим что пригодно в наш хомячатник. Обломки разбитых обелисков и обгоревших книг с прочей мелочью. Лишнее же выбросим во тьму внешнюю.

И что хватаем, если норку подтопит? Бог весть…

Малые тексты, стихи, проза и что угодно. Но удобное, как малый прибор, умещающийся в сумке и не тяжелый..

Хочется небольшое, что можно было пробормотать под подушкой и заснуть. Вот как нашенский хайку – верлибр или международное хайку.

Нанофутуризм: между прошлым и будущим.

Ещё в давние времена появились культуры, основанные на использовании максимально лёгких, удобных и многофункциональных вещей. Конечно, первыми преуспели в этом кочевники, которым приходилось часто переселяться с места на место, нередко спасаться бегством или осваивать вновь завоёванные земли.

Возьмём юрту, традиционный дом кочевника. Юрта, безусловно, выдающееся изобретение древних скотоводов – кочевников. Из – за ее легкости при транспортировке, устойчивости при степных ветрах и ураганах, способности сохранять тепло в стужу, прохладу – в жару, возможности быстро разобрать и собрать.

Но подобные принципы искусства в жизни всё более актуальны в наше время. Нанофутуризм – искусство будущего, стиль материальной культуры для коллектива выживания. Небольшой группы близких друг - другу людей, заинтересованных в поддержке друг друга. Объединённых по разному принципу, но главное, готовых помогать друг другу.

Нанофутуризм – это не просто художественное направление, а стиль жизни, охватывающий и ремесло, технику, вещи.

Им нужны небольшие удобные вещи и кроткие ёмкие слова. И вещей, и слов не будет слишком много. Это то, что можно будет носить и возить с собой при переменах. Не только физически, но духовно.

Те же лёгкие, компактные мобильные технические устройства, но без перегрузки ненужными функциями.

Лёгкие куртки с подстёжками на пуговицах и капюшонами.

Икона или портрет, которые можно носить на шее…

Короткие стихи и афоризмы. Небольшая книга, состоящая из коротких и ёмких разделов. Подобная хорошо сделанному справочнику или «Псалтири». Которую можно раз за разом читать и перечитывать. С начала, конца или середины. И которая не перестанет быть важной и нужной.

Краткие стихи всех членов коллектива, которые умещаются на одном листе. К нему можно прикрепить листок стихов избранных гостей.

Афоризмы, из которых всё ясно без длинных наставлений и переговоров.

И совсем немного большого и емкого, общего для всех. Автомобиль, палатка или дом, куда могут поместиться все сразу. Эпос или священная книга.

Несколько небольших, но очень ёмких накопителя цифровой памяти, которые могут вместить в себя очень и очень многое, что нельзя носить или возить с собой, и где нет возможности оказаться… И возможность проецировать объёмные голограммы всего этого…

Необходимы гаджеты – трансформеры, многофункциональные, которые можно соединять и разбирать на независимые рабочие блоки.

В мире ноутбуков трансформеры уже хорошо известны. Так именуются лэптопы, которые могут менять свой форм-фактор, быть и ноутбуком, и планшетом. Экран у такого гаджета может поворачиваться вокруг вертикальной оси. В свернутом состоянии это планшет с сенсорным дисплеем. В развернутом – ноутбук или нетбук, с физической клавиатурой. Преимущества двух миров в одном гаджете.

Однако нанофутуризм предполагает скорей не единое устройство, а небольшую лёгкую цифровую платформу, отдельные элементы которой могут отсоединяться и работать самостоятельно (смартфон, компьютер, минисервер и пр.). Эти элементы также должны состоять из ещё меньших элементов, отделяющихся друг от друга для удобства разбора и починки устройств. Отдельные элементы и блоки должны быть сравнительно легко взаимозаменяемы, детали с одних из них должно быть можно использовать на других.

Некоторые детали можно будет делать самим на семейном 3D – принтере, единственном относительно громоздком предмете…

При этом обладатели 3D – принтера могут получать для него электричество с помощью легких переносных солнечных панелей. Конечно, над их мощностью ещё надо немало работать…

Ярким воплощением нанофутуризма является творчество Ирины Мартусенко (Гаркуши). Например, циклы линогравюр. Папка с линогравюрами невелика, но вместительна. Её легко носить в рюкзаке или сумке. Открыв – удобно перелистывать справа налево и слева направо. Гравюрами из маленькой невесомой папки можно украсить стены обширного помещения.

Линогравюры впечатляют и при беглом осмотре, и при неторопливой медитации, при неспешном ожидании.

Каждое изображение – отдельный мир, сдержанный и до конца непознаваемый. Корень для тысяч смыслов, готовых развернуться неожиданными воплощениями, но пока тихо созерцающими себя и друг друга.

А серия линогравюр – серия разных, но родных друг другу миров. Они будто планеты одной звезды или дети в многодетной семье…

В рамках нанофутуризма очень важно декоративное оформление поверхностей самых разных предметов, которые, кроме своего утилитарного назначения должны быть и предметами искусства. Образцом здесь можно назвать оформление ящика для подарков краснодарской дизайнерской группы «Для Вас с душой».

Таким образом, нанофутуризм открывает возможности для художественного осмысления мира будущего. Будущего не умозрительного, а того, что уже наступает или в чём-то уже наступило…

1. Трансформеры в реальной жизни // http://www.nestor.minsk.by (дата обращения – 07. 01. 2016).

Нанофутуризм - это вселенная малых автономных миров.

Возможно три главных направления нанофутуризма:

Малый мир как алмаз. Единый малый мир, который прочен и неизменен в меняющейся и непостоянной вселенной.

Резиновый мир. Единственный мир постоянно меняется вместе со вселенной.

Малые миры из бумаги. Человек легко и быстро меняет малые миры. Они лёгкие и непрочные, но их много.

В зависимости от направления действия с малыми мирами, взаимоотношения между ними могут быть абсолютно разными.

Животное-символ нанофутуризма.





Кошка, самая маленькая в мире, готовая к прыжку. Фото funcats.by (дата обращения – 11. 02. 2016).

Растение – символ нанофутуризма.

Цветущий картофель – неброская красота, обещающая пользу. Фото krokoz.spb.ru





Суперэллипс (прямоугольник с закруглёнными краями)– геометрическая фигура – символ нанофутуризма. Суперэллипс – символ полноты, законченности, самодостаточности. Он придаёт абсолютную значимость даже самому малому. Недаром форму сурперэллипса имеют древнеегипетские картуши – знаки, придававшие значительность всему, что вписывалось внутрь его. И не важно, насколько оно велико по объёму.

Объёмный предмет со стороной в форме суперэллипса. Фотоbotinok.co.il





Что не может быть нанофутуризмом?

1. Всё огромное, слишком яркое, пафосное и громоздкое, небоскрёбы напоминающие, «Титаник»

2. Всё тяжелое, бесполезное, бессмысленное и дорогостоящее, как лимузин.

3. Слишком путанное и противоречивое, как дворец эпохи барокко или нынешний смартфон. Мы призываем разработать сборно-разборный комплекс размером с планшетник, отдельные сегменты которого могут действовать и вместе, и по отдельности. Он должен включать в себя телефон с некоторыми функциями смартфона, видеорегистратор, навигатор, безразмерную флешку и пр.. У устройства должен быть ёмкий съёмный аккумулятор, защищённый от возможного возгорания.

4. Всё вялое и расслабленное, как дауншифтер на пляже в Гоа. Дауншифтер-нанофутурист растит картофель посреди леса или виноград на склоне горы.

5. Всё неуютное отстранённое и холодное, как интерьер с серебристым металлом, напоминающим ледяную пещеру. Нам вполне нравятся интерьеры в стиле хюгге.

2. Нанофутристический текст.

Константин Крылов (Москва).

Быличка о блогаре и блогарихах.

Собралися на завалинке блогарь да бабы-блогарихи, достали опеди свои да сели блога проверять.

Смотрит баба-блогариха, а лайков-то у неё под постом хер да малэнько. Смотрит другая - а у неё лайков хрен да ни хрена. Смотрит блогарь - а у него и вовсе ни единой лайкуськи, даже самой махонькой; а в комментях так и вовсе мышь повесилась.

И говорит блогарь блогарихам - залайкаем друг дружку, а деньги в кружку.

Поломались бабоньки-блогарихи, пожужукались, да и согласились.

Залайкали они друг дружку, и появились их посты в лентах фейсбучных, и потянулсь к ним другие блогари полайкаться. И стало у блогарихи лайков - как площиц на манюте, у другой - что блох в патлах, а у блогаря-умницы - что звёздочек на небе. А денег в кружке собралося столько, что пошли они всем кумпанством в государев кабак, да и выпили душевно за mutual aid и cooperativeness.