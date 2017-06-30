 

Шахтёры США заменят шахтёров Донбасса

ВАШИНГТОН. Президент США Трамп продемонстрировал смысл колониальной политики США, объявив о готовности поставлять уголь вна Украину.
Редакция АПН, кстати, почти не сомневается в том, что раз сказал - значит сделал и, в скором времени, мы увидим поставки угля из-за океана втридорога.
 
 
Разумеется, если бы в окружении Трампа были 'либералы' российского образца, они бы, немедленно, объявили о том, что США превращаются в сырьевой придаток Украины. Эксперты АПН отмечают, что это - попросту борьба за рынки сбыта, и что если США намерены продавать Украине не только высокотехнологичную продукцию, но и сырьё, то расплачиваться этой сверхдержаве придётся разве что землёй и трупами своих военных, т.к. никакого больше товара, интересного Соединённым Штатам у гордого украинского государства и нет.
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