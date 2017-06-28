Центральный Банк залез в Яндекс

МОСКВА. Необычную реализацию медведевской стратегемы о превращении государства в виртуальную платформу продемонстрировали нам Яндекс на пару с Центробранком.

Теперь в выдаче Яндекса сведения о микрофинансовых компаниях, обладающих лицензией ЦБ будут отмечаться специальной зелёной плашкой.

Редакция АПН с серьёзным интересом смотрит на этот эксперимент. С одной стороны, тут легко можно найти пространство для того, чтобы поехидничать и пофантазировать над дальнейшей интеграцией в Яндекс МВД, МИДа и налоговой инспекции... с другой, никакого серьёзного повода для ехидства нет, всё так и будет в реальности. И, судя по тому, что мы увидели - скорее рано, чем поздно.

