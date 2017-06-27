Об отношении к т.н. «сталинским» репрессиям»

23 мая 2017 года в газете «Ведомости» опубликована статья Елены Мухаметшиной под названием: «Россияне стали безразличнее относиться к сталинским репрессиям». Автор безапелляционно ставит диагноз этому не простому явлению, считая, что «это результат беспамятства граждан и злонамеренности властей». Исследование непростой темы построено на последнем опросе «Левада – центра» по этой проблематике, проведенного 21-24 апреля 2017 года. Согласно ему, как сообщает Интерфакс:





« Доля россиян, считающих сталинские репрессии политическим преступлением, заметно снизилась за последние пять лет (с 51% в 2012 году до 39% сейчас), при этом в два раза стало больше тех, кто ничего не знает о событиях того времени (с 6% до 13%).Каждый четвертый считает репрессии оправданной политической необходимостью (25% против 22% в 2012 году).

Говоря о том, кто, на их взгляд, в основном подвергался репрессиям в то время, 45% высказали мнение, что "все без разбора, по произволу власти или по доносу завистников". Каждый пятый (19%) полагает, что это были "те, кто был явно или скрыто настроен против Советской власти", 14% - "наиболее способные и авторитетные люди", 7% - " наиболее преданные сторонники советской власти".

За пять лет кардинально изменилось мнение о том, нужно ли вообще вспоминать о репрессиях. Около половины россиян считают, что "лучше говорить об этих репрессиях поменьше, не нужно ворошить прошлое" (47%). Обратной позиции придерживается 38% россиян: они уверены, что "нужно активно обсуждать то, что случилось в те годы, не забывать свою историю". В 2012 году соотношение этих показателей было противоположным - 37% и 49%.





По данным опроса, более трети респондентов (36%) считают человеческие жертвы оправданными теми целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок в сталинскую эпоху. В то же время 49% уверены, что их ничем нельзя оправдать.

Как и в 2010 году, 22% россиян сказали, что в их семье есть пострадавшие от репрессий накануне или после Великой Отечественной войны, у 53% таких родственников нет (63% семь лет назад). Доля затруднившихся ответить выросла с 15% в 2010 году до 26% сейчас.

Государственным преступником Иосифа Сталина считают 26% россиян (32% в 2010 году). Около половины опрошенных так не думают (48% сейчас и 40% ранее). Затруднился ответить каждый четвертый (25%)…»





Надо полагать, что данной публикацией «Ведомости» пригласили нас к дискуссии по очень непростым вопросам. Не уклоняясь от заявленной Е. Мухаметшиной темы, необходимо изначально понять о каком «беспамятстве граждан» и каких «злонамерениях властей» идёт речь. Автор не развивает эти темы, а зря. Нам придётся за неё домысливать. Речь идёт, я так понимаю, о жертвах политических репрессий 1936-1938 годов. Справедлив ли этот упрёк? Давайте разберёмся. Те, кто на протяжении 60 лет раскручивает тему сталинских репрессий, скорее всего не задумываются над тем, как это отзовётся в сознании людей. Время, когда к осуждению присоединялись по директиве и приказу, ушло, и надеюсь, безвозвратно. Население имеет возможность сравнивать и сопоставлять то, что произошло в 1936-1938 годах, с тем, что вообще происходило в веке минувшем и продолжается в XXI веке. На основании этих сравнений и сопоставлений меняется и отношение россиян к сталинским репрессиям. Так уж устроен человек и его психика: если он сталкивается с большим злом, то со временем зло меньшее не воспринимается в качестве зла. И никакая власть на это состояние повлиять не способна, тем более та власть, которая к этому большому злу причастна и за него ответственна.





Итак, по порядку.





Вывод о «беспамятстве граждан» не обоснован, а потому и неуместен. Думаю, правильно говорить о возвращении или возрождении памяти, о выходе населения страны из состояния «беспамятства».Призыв не забывать «свою историю» тоже разбивается об установившееся понимание, что у каждого народа нашей страны своё понимание своей истории на том отрезке времени, который называется предвоенным. Хотя бы потому, что единой страны уже нет. А на её осколках правят бал те, кто приложил руку к развалу СССР.

Всё большее количество россиян задумываются над тем, что с нами происходило в 20 веке и почему это происходило? Чем были вызваны 2 «горячих» мировых войны и одна холодная с участием нашей страны, 4 революции (1905, февральская буржуазная 1917 года, Великая октябрьская социалистическая и не менее великая, по своим катастрофическим последствиям для страны и народа либерально -демократическая 1991-1992 годов)? Надеюсь, ответы на эти вопросы каждый для себя нашёл, и останавливаться на них не имеет смысла. А вот о национальных потерях, вызванных этими катастрофическими явлениями,следует порассуждать. Разговор, прежде всего, о людских потерях, которые, как я понимаю, имеются в виду и при оценке сталинских репрессий.

Последняя перепись населения в царской России, проводилась в 1897 году. Согласно ей численность населения, проживающего в Российской империи, составляла 125.6 миллионов человек. Ежегодный прирост населения после 1897 года, за исключением 1905 года, составлял около1.7% или на 2.5-3 млн. человек. Расчётная численность населения, с учётом этих темпов роста,по состоянию на 1 января 1914( предвоенный год) определена в 167 миллионов человек. Это в 1.8 раза больше чем в США, в 2.5 раза больше чем в Германии и в 3 раза больше, чем в Великобритании. На 85% население было сельским, с соответствующим укладом и философией жизни. Население в границах нынешней Российской Федерации составляло около 139 миллионов человек. ( На сегодня в Российской Федерации насчитывается 147 миллионов человек).

По результатам переписи населения1939 года реальную численность населения в исходных границах СССР (т.е. без учета бывших польских территорий) принято считать в 169,5 млн. человек. Расчётная численность населения должна была возрасти до 250 миллионов человек (За 25 лет при среднегодовом приросте населения в 3.5 миллиона человек = 87.5 млн. человек). Фактически же за 25 лет численность населения увеличилась всего на 2 млн. человек, что свидетельствует о невиданной депопуляции, принесшей реальную убыль населения в 40 миллионов человек ( погибшие на фронтах, репрессированные воюющими сторонами, иммигрировавшие из страны, ставшие жертвами преступности, заболеваний, эпидемий, голода). При этом, общие людские потери, понесенные страной во время первой мировой и гражданской войн, интервенции (1914-1920 гг.) превысили 20 млн. человек. ( История СССР. Эпоха социализма. М., 1974, с.71), в их числе общие потери населения в гражданской войне на фронтах и в тылу от голода, болезней и террора белогвардейцев составили 8 млн. чел. (БСЭ, 3 изд.). Но, ведь, был ещё и красный террор, который с 1918 года сопровождался до 1940 года против контрреволюционеров и антисоветчиков, усиливаясь в период коллективизации и индустриализации. Об этом обличители большевизма молчат. Для них важны исключительно сталинские репрессии, которые в общем объёме уничтоженных с 1920 по 1940 (20 миллионов человек), составили менее 4% . Почему? Давайте поищем ответ.

В 2016 году в издательстве «Алгоритм» Олег Мазохин выпустил 450 страничный статистический справочник: «Статистические сведения о деятельности органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ» (1918-1953)». Материал доступный для всяк желающего. Статистика наидостовернейшая. Для всякого добросовестного исследователя – это кладезь документальных свидетельств по репрессивной тематике. Но это и серьёзный труд, препятствующий спекуляциям фальсификаторов на общем горе и страданиях, вызванных политическими репрессиями.

В опубликованной здесь справке спецотдела МВД количество арестованных и осуждённых органами ВЧК-ОГПУ-НКВД и МГБ СССР в 1921-1953 годах выглядит следующим образом:

Годы 1921-29 1930-36 1937-38 1939 - 53 всего арест. 1004956 2255722 1575259 осуждено за: тч за к\рев. деят 590146 1379461 1372382 1115427 за антисов. агит. 56718 249401 291667 274125 Всего осужд 208863 1391093 1344923 - в тч к ВМН (высш.мера) 23391 40137 681692 54235

Автор книги правомерно считает, что «в конце 1920- начале 30-х годов резко возрастает число лиц, осуждённых за контрреволюционные преступления, это связано с тем, что наряду с борьбой органов госбезопасности проводились ещё две кампании- борьба с вредительством и коллективизация сельского хозяйства». К этому надо добавить и индустриализацию. Как вы понимаете учёт погибших в результате боестолкновений, умерших от от голода и инфекционных заболеваний, поразивших всю европейскую часть СССР вёлся в других ведомствах.

Конечно, всё это не снимает ответственности за политические репрессии, в ходе которых с 1921 по 1953 годы за контрреволюционную деятельность и антисоветскую пропаганду было арестовано около 8 миллионов человек, 4349258 человек были осуждены, а 799455 приговорены к высшей мере наказания.

Цифры ужасные. Никто не собирается обелять т.н. «сталинский режим» за совершённые преступления. Было бы верхом цинизма задаваться вопросами: Были ли сталинские репрессии? Конечно были! Были ли среди репрессированных безвинные жертвы? Были и в немалом количестве! Но вслед за этими вопросами, «как чёрт из табакерки», выскакивают и другие вопросы:

- Было ли организованное идеологическое, политическое, административное и инициируемое изнутри внешнее противодействие курсу, проводимому большевиками на отход от идеи мировой революции и на сосредоточении усилий в возрождении великой страны?

-Был ли против Сталина заговор политический в лице Троцкого, Зиновьева, Рыкова, Бухарина и их последователей, названных троцкистами?

- Был ли военный заговор генералов во главе с Тухачевским?

- Была ли опасность, что это противодействие разрушает и без того хлипкое согласие в стране, срывает планы подготовки к неминуемой войне, делает страну безоружной и расколотой перед фашистским нашествием?

История показала, что эти опасения были не напрасными. В 30-ые годы страна продолжала оставаться в состоянии гражданской войны, которая из фазы военной перешла в фазу скрытого противодействия( саботажа, диверсий, вредительства), совершаемого, теперь уже бывшими революционерами, против советской власти и руководства СССР. Наивно рассчитывать, что в этих условиях руководство страны должно было сложить «лапки» и сдаться на милость заговорщикам. Оно поступило так, как этого требовали интересы страны в то время. На войне, как на войне: победителю достаётся всё, проигравшему ничего. И никакими «причитаниями» о безвинно погибших ситуацию не изменишь, в том числе и в историческом восприятии народа. Если следовать логике «мемориала», то все репрессированные –безвинные жертвы. А их число увеличено до 12 миллионов, за счёт тех, кто был вовлечён в расследование или был оклеветан, всё теми же репрессированными. Достоверно установлено, что троцкисты, при попадании в сферу внимания органов госбезопасности руководствовались правилом: делать соучастниками своих преступлений, как можно большее количество сослуживцев. Такое поведение создавало иллюзию массовости репрессий и затягивало расследование дела в отношении обвиняемого. По каждому из них ведь надо было разбираться.

Неправомерно все репрессии относить к сталинским. Красный террор, гулаги вплоть до 1926 года - это ведь изобретение не Сталина, а Троцкого. И на подавлении крестьянских восстаний и , том числе тамбовского, специализировался Тухачевский и многие из тех красных командиров, которые в последствии попали под молох репрессий.

В целом, ошибка автора данной статьи, движения «Мемориал» и всех кто симпатизирует обличителям сталинских репрессий, состоит в том, что они избирательно подходят к репрессиям и их жертвам, разделяя их на «своих» и «чужих». Ими замалчивается тот факт, что острие репрессий до 1937 года, как в годы гражданской войны, коллективизации, индустриализации, так и в годы борьбы с т.н. «поповщиной». направлено было против русского и других славянских народов страны. Например, в 1929 году из 219598 осуждённых по линии ОГПУ русских было 122496, украинсцев-40453, белорусов 8667 или 80%. Из 399445 осуждённых в 1930 году, было 248 тысяч русских, 222570 представляли собой, т.н. « сельский сектор». И это не считая тех, кто массово погибал в ходе проведения общевойсковых операций против восставших и протестующих. Совсем не случайно, русская нация оказалась наиболее пострадавшей в 20 веке в демографическом плане. Если русских по переписи населения 1897 года было 99.8 млн, то в 1939 - 99.6 млн. И эти тенденции сохраняются по сей день. По переписи населения 1989 года в СССР было 145 миллионов русских. В настоящее время в России проживает менее 130 миллионов русских и 3 миллиона продолжают находится на постсоветском пространстве. После либерально- демократической революции 1991-1992 г.г. и развала СССР, депопуляция в России достигла невиданных размеров. Ежегодно, начиная с 1993 года численность населения России сокращалась на один миллион (всего на 12 миллионов), 90% из них составляли русские.

Нельзя не обратить внимание на то, что под категорию репрессированных подводят тех, кто совершал уголовные преступления. . Например, в 1936 году к ответственности были привлечены за хищения соц. собственности 9784 обвиняемых, за служебно- должностные преступления - 8167, за вредительство -2269, за мошенничество - 3602. В 1937 году в социальном составе осуждённых служащие занимали вторую строчку (134989 человек из 936750 осуждённых). В 1939 году среди осуждённых 8513 служащих, в т.ч971 человек из числа входящих в руководящий состав учреждений и предприятий. Примерно такие же тенденции среди осуждённых мы наблюдаем и сегодня: две - третьих осуждённых за должностные преступления- это либералы и каждый из осуждённых либералов считает себя оппозиционером к власти. Такая вот форма политического протеста: как можно больше украсть!!!

Бросается в глаза массовое привлечение к ответственности сотрудников правоохранительных органов за нарушение социалистической законности. В том же 1937 году было осуждено 3837 сотрудников НКВД. Как известно за допущенные извращения в борьбе с контрреволюционными элементами и необоснованные репрессии против населения, были освобождены от занимаемых должностей и расстреляны руководители органов госбезопасности Ягода и Ежов. Это свидетельствует о том, что приоритетом государственного руководства того времени были не репрессии, а недопущение государственного переворота и дестабилизации обстановки в стране в условиях надвигающейся войны с фашистской Германией.

Смена сегодняшних настроений в отношении сталинских репрессий определяется не только этими новыми знаниями. В определённой, если не решающей степени она связана с той неприкрытой вакханалией воровства, коррупции, протекционизма, которая сейчас процветает в стране. Утверждение «Воруют все» стало расхожей, но не пустой фразой. У каждого её произносящего есть свой подтверждающий пример. Весь ужас состоит в том, в этот процесс наряду с профессиональными ворами и жуликами, втянулись государственные служащие, высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, губернаторы. Свою нишу в этом процессе всеобщей расстащиловкиищут инаходят академики и профессора, деятели шоу бизнеса и руководители творческих учреждений, деятели науки, культуры и спорта. Здесь складывается круговая порука. На помощь, например, Райкину или Серебрянникову, допустивших нарушение финансовой дисциплины или растрату бюджетных средств, тут же выстраиваются защитники. Цеховая солидарность развивается по принципу, чем меньше культуры и рождаемых ею шедевров, тем теснее ряды творцов в противодействии власти.

Россияне жаждут твёрдой руки, которая бы навела порядок в стране и обществе, привела бы к управлению честных и добросовестных руководителей министерств и ведомств, государственных служащих, организаторов науки и производства.

Многих смущает тот факт, что среди борцов со сталинскими репрессиями преобладают люди, являющиеся родственниками репрессированных, что создаёт убеждение, что они борются не с репрессиями, как таковыми, а мстят за репрессированных родственников. Их абсолютно не смущает тот факт, что рядом с ними живут люди, чьи близкие были жертвами тех, кто оказался в последствии сам в числе репрессированных. Своя – то боль сильнее?!

Обращение к сталинским репрессиям это большая политическая игра. Для одних – это сохранение существующего пути развития. Для других – средство дестабилизации обстановки в стране и дискредитации тех, кто выступает с консервативных позиций.

Для третьих –своеобразная форма борьбы против применения репрессий в отношении нынешних воров и расхитителей, прикрывающих свою криминальную деятельностью надуманной оппозиционностью к власти.

В завершении рассуждений о сталинских репрессиях, хочется процитировать результаты ещё одного исследования «Левада – центра», проведенного в январе 2017 года:

Россияне все лучше относятся к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину, следует из нового опроса Левада-центра. Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП (б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, следует из данных социологов Левада-центра.

К генсеку ЦК КПСС Брежневу положительно в апреле 2006 года относились 39%. В январе 2017 года — уже 47%. С 12 до 9% за этот период снизилось количество респондентов, относящихся к советскому лидеру отрицательно.

Все лучше россияне относятся к нынешнему президенту России Владимиру Путину. В 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, в 2017 году — 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%. С 2014 года после референдума в Крыму Путин все больше ассоциируется в народе с «сильной рукой».

Топ-3 нелюбимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, Горбачев, Ельцин, Хрущев. Негатив россиян по отношению к Ельцину, Хрущеву и Горбачеву связан с тем, что у респондентов их эпоха ассоциируется с негативными процессами «развала страны» в эпоху их правления. По такому же принципу респонденты, несмотря на старания РПЦ, испытывают негатив и к Николаю II, как к «губителю державы».

В целом, политические репрессии, причины их вызывающие и кампания по манипулированию общественным сознанием с использованием данной проблемы, преследуют цели- ослабить государство и его институты, создать в обществе атмосферу неприязни к любому т.н «правовому насилию» в отношении современных жуликов и расхитителей, увести в тень вопиющие преступления современности, порождаемые либеральным курсом развития, не допустить формирования и прихода к власти национально ориентированного политического класса.