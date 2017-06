Fake news вокруг Навального

Прогрессивные медиа с таким щенячьим восторгом извещают, что Нэвэльный «наравне с Трампом» вошел в список 25 наиболее влиятельных людей интернета по версии журнала TIME, что на этом примере очень легко и точно познается логика создания и развития fake news как таковых.

Потому что с одной стороны все вроде бы правильно - действительно, существует такой список, и в этом списке есть Дональд Трамп, и в этом же списке Навальный.

Но есть и нюансы.

1) «Влияние» в интернете расценивается по количеству подписчиков и силе хайпа. Поэтому Навальный там поставлен в общий ряд не только с Президентом США, но и с парнем, сумевшим выиграть годовой запас куриных нагетсов в фастфуде Венди поскольку его твит про нагетсы набрал несколько миллионов ретвитов - наибольшее количество за всю историю твиттера. Помимо этого, парень ничем более не прославился.

2) Навальный со своим несчастным «миллионом подписчиков на ютуб» [не забудьте вычесть ботов] в хлам проигрывает не только парню с наггетсами, но и еще одной звезде ютуба, канадскому транссексуалу Гиги Великолепной.

Поэтому в ту часть списка, где заканчиваются всякие милые фрики, и начинается реальная общественная деятельность и соответствующее влияние, фанатам Полиграфыча лучше вообще не заглядывать.

Поскольку там, например, китаянка Яо Чен, с восемьюдесятью миллионами сторонников, которым девушка рассказывает о проблемах беженцев, и пресловутый «китайский интернет» ей вообще не помеха.

А то и вовсе Мэтт Драдж, сам себе медиамагнат, с более чем миллиардом просмотров своего сайта ежемесячно.

3) Выбор в пользу Навального - это специальный выбор Саймона Шустера, молодого американского хипстора российского происхождения, который два года назад вернулся в Россию в качестве корреспондента TIME, чтобы обожать Полиграфыча [который у него, в частности was jailed during Moscow’s most recent round of protests - да пошел ты в даль, Саймон Шустер], а в свободное время сочинять тексты примерно такого содержания: http://time.com/4750396/vladimir-putin-orthodox-jehovah-witness-lenin-corpse/.

Тем не менее, людям с хорошими лицами почему-то очень нравится думать, что их любимец попал в список самых влиятельных людей интернета «вместе с Дональдом Трапом и Ким Кардашьян».

А не с транссексуалом/кой ГиГи или виртуальной пропагандой вполне настоящей Аль Каиды (организация, упоминание которой без указания на её запрет в России запрещено Роскомнадзором) «семилетней» «девочкой» «Баной» - которая там, разумеется, тоже есть.

Причем в сравнении умудрился оказаться менее влиятелен, чем даже Гиги.

Не настолько пока еще Великолепен.