Fake news вокруг Навального

Прогрессивные медиа с таким щенячьим восторгом извещают, что Нэвэльный «наравне с Трампом» вошел в список 25 наиболее влиятельных людей интернета по версии журнала TIME, что на этом примере очень легко и точно познается логика создания и развития fake news как таковых.

Потому что с одной стороны все вроде бы правильно - действительно, существует такой список, и в этом списке есть Дональд Трамп, и в этом же списке Навальный.

Но есть и нюансы.