 

Иностранные суды не смогут изымать недвижимость и ликвидировать юрлица в России

Решения иностранных судов не будут считаться действительными на территории РФ, если речь в них идет об изъятии недвижимости на территории нашей страны или о ликвидации деятельности каких-либо юридических лиц. Об этом сегодня сообщает «Российская газета».

Эти положения содержатся в тексте проекта постановления пленума Верховного суда РФ «О рассмотрении арбитражными судами споров с участием иностранных компаний».

Верховный суд напомнил, что только российские суды имеют право решать вопросы о признании недействительными записей в госреестрах, регистрах и кадастрах и об учреждении, ликвидации или регистрации в России юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

К компетенции российских судов относятся также любые споры о недвижимости на территории РФ и праве на нее, дела о регистрации или выдаче патентов и свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» РФС намерен запретить аппеляцию в Спортивный суд в Лозанне
» Депутаты приняли в первом чтении "закон о виллах Роттенберга"
» Путин одобрил законопроект о слиянии Верховного Суда и Верховного Арбитражного Суда
» Представители крупных юридических компаний написали обращение Владимиру Путину
» Лимонов поверил в государство
Материал недели
Стратегия для «страны-системы»

Стратегия для «страны-системы»

Публикации
Вперед, Макрон!

Вперед, Макрон!

Русская осень президента

Русская осень президента

Обман - движущая сила (идея) современности

Обман - движущая сила (идея) современности

Маска Мономаха

Маска Мономаха

Джеймс Коми Вашингтонский, директор печального образа

Джеймс Коми Вашингтонский, директор печального образа

Теракт или поножовщина?

Теракт или поножовщина?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Сверхвысокие зарплаты крымских чиновников не устроили аудиторов Счетной палаты

  • 17:15
  • 223

Кремль готовится к работе с детьми

  • 13:41
  • 245

Иностранные суды не смогут изымать недвижимость и ликвидировать юрлица в России

  • 19:58
  • 473

«Антитеррористическая» операция в Донбассе может быть прекращена

  • 16:51
  • 524

В Министерстве образования и науки обнаружены миллиардные нарушения

  • 13:37
  • 525
Вперед, Макрон!

Вперед, Макрон!

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru