Иностранные суды не смогут изымать недвижимость и ликвидировать юрлица в России

Решения иностранных судов не будут считаться действительными на территории РФ, если речь в них идет об изъятии недвижимости на территории нашей страны или о ликвидации деятельности каких-либо юридических лиц. Об этом сегодня сообщает «Российская газета».





Эти положения содержатся в тексте проекта постановления пленума Верховного суда РФ «О рассмотрении арбитражными судами споров с участием иностранных компаний».





Верховный суд напомнил, что только российские суды имеют право решать вопросы о признании недействительными записей в госреестрах, регистрах и кадастрах и об учреждении, ликвидации или регистрации в России юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.





К компетенции российских судов относятся также любые споры о недвижимости на территории РФ и праве на нее, дела о регистрации или выдаче патентов и свидетельств на товарные знаки, промышленные образцы и другие результаты интеллектуальной деятельности.





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