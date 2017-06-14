Госдума приняла закон о программе реновации в Москве

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Государственная Дума РФ приняла сегодня в окончательном чтении законопроект о программе реновации в Москве. Теперь проект закона должен быть одобрен Советом Федерации, а затем подписан президентом Владимиром Путиным.

Необходимо отметить, что ко второму чтению в законопроект о реновации поступило 142 поправки. Одна из поправок, в частности, гарантирует, что граждане, проживающие в коммунальных квартирах, должны будут получить отдельное жилье. Вторая поправка определяет порядок включения домов в программу в соответствии с уровнем их износа и технического состояния. Еще одна поправка является гарантом того, что владельцы нежилых помещений получат предварительную компенсацию за помещения, которые у них будут изыматься при сносе домов.

Одним из главных пунктов закона является поправка, которая связывает очередность сноса пятиэтажек с процентом их износа и техническим состоянием. Также среди поправок прописана конкретизация домов, которые могут подпасть под программу реновации, и уточнение процедуры голосования собственников жилья. Согласно новому закону, голоса не участвовавших в голосовании жильцов будут распределяться пропорционально результатам.

Жителям столицы, чьи дома попадут в списки сносимых пятиэтажек, будет предложено выбрать равнозначное или равноценное жилье, либо денежную компенсацию за квартиру. 

Уточняется также, что гражданин может получить жилье большей площади взамен старого, но с доплатой. На принятие решения о переселении в новую квартиру москвичам будет дано 90 дней, а не 60, как в предыдущей редакции законопроекта.

АПН следит за развитием событий.

теги: Реновация Сергей Собянин Коррупция Новые законы
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