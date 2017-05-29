 

Гамлет как защитник обездоленных детей

На острове Куба писатель Хемингуэй сидит под пальмой и думает: "Почему я сижу в этой жаре? Ведь в Париже, в кафе "Ротонда" настоящие писатели пьют вино и беседуют об искусстве".
 
А в это время в кафе "Ротонда" сидит писатель Жан-Поль Сартр и думает: "Почему я здесь, в этом буржуазном Париже, когда сейчас в социалистической Москве творит настоящий писатель Андрей Платонов..."
 
А в это время дворник Платонов бежит за разбившим стекло мальчиком и думает: Догоню - убью!
 
А в это время в зимней холодной Москве разбивший стекло мальчик убегает от разъяренного дворника. Он бежит и думает: "Почему я живу в этом холодном  городе? Ведь я мог бы родиться через 50 лет и сейчас читать стихи Шекспира на новом, буржуазном Арбате".
 
Комментируя свежесоставившийся скандал с мальчиком Оскаром - неудачливым чтецом Гамлета на Арбате, редакция АПН не может не поражаться расизму изряднопорядочной публики, устроившей вой и улюлюканье в адрес полицейских, задержавших ребёнка. Хорошо, допустим, полицейские поступили с ним избыточно жёстко, хотя и по букве своей инструкции. Но вот такой интересный вопрос. В поездах метро регулярно попрошайничают цыганские дети, играющие на всякого рода гармошках и аккордеонах. Там же передвигаются, под чутким присмотром "кураторов" нищие-попрошайки, кажется, вышедшие из под ножа современных компрачикосов. И дети и инвалиды на конечных пунктах своего передвижения сдают "кураторам" деньги.
 
Полиция когда-то их задерживает, когда-то и нет. А может быть и дань собирает - сложно понять. Как бы то ни было, система организованного нищенства, в которую целенаправленно вовлекаются дети и социально незащищённые инвалиды существует в Москве пару десятилетий, а завываний общественности о ней не слышно.
 
Мальчик Оскар из хорошей интеллигентной семьи общественности одноразово дороже, чем годы эксплуатации детей и инвалидов.
 
Уважаемые, но ведь это же расизм, может быть обычный, а может - "социальный".
 
Вы каждый день видите в московском метро детей, которых подвергают эксплуатации - и полиция с этим ничего не делает.
 
Где Ваше возмущение?
 
Да понятно где. Его стихи Шекспира, читаемые мальчиком Оскаром Скавронски на себя перетянули.
 
Кажется, мы выяснили хороший способ привлечь внимание общественности к проблемам любого ребёнка. Пусть Гамлета учит, тогда общественность заинтересуется и будет гарантированно завывать над его слезинкой.
 
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