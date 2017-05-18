В школах РФ введут уроки по безопасному поведению в интернете

Новые уроки по безопасному поведению в сети Интернет будут введены в российских школах уже в этом году. Инициатива проведения такого обучения принадлежит вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.





По словам чиновницы, одобрение из министерства образования уже получено. «Навязывая детям в образовательном пространстве пользование интернетом, упустили самое главное: не обучили ребенка первичным необходимым навыкам собственной личной безопасности в этом информационном пространстве, где уже с ребенком работает не педагог, а вообще неизвестный субъект. Для нас очень важно, чтобы для тех детишек, которые осенью уже придут в школу, образовательные стандарты и дисциплины по этим предметам были изменены», - подробно цитирует слова депутата газета «Коммерсантъ».





Напомним, что ранее предложение Яровой о введении уроков безопасного поведения в интернете поддержала министр образования Ольга Васильева. Ожидается, что обучение новому предмету будет проводиться на базе курсов ОБЖ и информатики.





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