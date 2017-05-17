Реновация. Надежды и страхи

Программа реновации, принятая московской мэрией, вызвала серьезные дискуссии в обществе. Поэтому сразу же нашлись политики и общественники, которые попытались заработать на этой теме политический капитал. Выступая против реновации, эти люди пытаются говорить от имени всех москвичей. Поэтому недавнее исследование ВЦИОМа по вопросу отношения жителей к намерениям столичной мэрии появилось очень кстати. Оно наглядно демонстрирует, что на самом деле горожане и непосредственно жители домов, попавших в программу, думают о реновации.

Обе группы демонстрируют максимальную информированность о программе (почти 100%), разнятся только цифры по вопросу ее одобрения. Среди москвичей программу поддерживают 67% жителей, а среди самих жителей зоны реновации уже 75%. Эта разница имеет простое объяснение. Для жителей пятиэтажек, которые должны попасть под программу реновации, вопрос более актуален, чем для остальных горожан, имеющих гораздо более комфортные жилищные условия и не сталкивающихся с такими проблемами как обветшалость домов, отсутствие лифта и нормальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и т.д. Ежедневно сталкиваясь с этими сложностями, жители домов зоны реновации гораздо лучше понимают необходимость программы, чем все остальные.

Можно прогнозировать увеличение цифры сторонников реновации среди жителей пятиэтажек. Особенно к моменту завершения программы. Проводимая мэрией Москвы информационная работа по разъяснению прав и основных положений программы для жильцов, чьи дома попали в программу реновации, начала приносить свои плоды. Можно ожидать, что уже буквально через пару месяцев уровень одобрения программой реновации может вырасти с 75% до 85-90.

Наиболее любопытная часть данных ВЦИОМ посвящена изучению факторов недовольства программой и страхам жителей. Больше всего их беспокоит ухудшение бытовых условий после переезда (54% опрошенных), ухудшение условий жизни в районе (23%), непроработанность программы (23%). А некоторые просто не хотят переезжать (21%). Основные страхи, согласно исследованию: низкое качество предлагаемого взамен жилья (93% опрошенных), необходимость переезда в другой район (86%) и ухудшение транспортной доступности (86%).

Учитывая системную доработку законопроекта и внесение в него поправок и предложений в ответ на запросы москвичей, можно также прогнозировать, что эти цифры в ближайшее время серьезно изменятся. Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин уже озвучил ряд гарантий по программе реновации, которые нивелируют многие страхи и опасения жителей пятиэтажек. В частности, закон страхует жителей от ухудшения бытовых условий, непроработанности программы, низкого качества предлагаемого жилья и необходимости переезда в другой район. Эти гарантии уже приняты в виде закона о дополнительных гарантиях москвичам, чьи дома попадут в программу реновации подавляющим голосом депутатов Мосгордумы. И это также показывает, что ведется системная работа по программе реновации, учитываются все возможные опасения и страхи жителей.

Несмотря на некую разницу в отношении к программе реновации у жителей пятиэтажек, попадающих в программу, и остальных москвичей, в целом необходимость программы признается большинством в обеих ключевых аудиториях - более 60% в целом москвичей и более 70% горожан, дома которых находятся в зоне реновации, считают программу актуальной и современной.

Таким образом, жители зоны реновации гораздо лучше понимают и значение программы, и её выгоду для простых жителей, а также поддерживают представителей власти, которые озаботились этим вопросом. Безусловно, у обеих групп имеются определенные страхи и опасения, связанные с программой, но ответы на данные опасение уже озвучены мэрией и в ближайшее время уровень озабоченности этими вопросами может существенно снизиться.