РЖД расширяет бизнес и вводит оплату для провожающих

С 15 мая 2017 года проводить друзей или родственников на вокзалах Санкт-Петербурга можно будет только за деньги. Об этом сегодня сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.





Пока речь идет только о перронах пригородных электричек Северной столицы. По новым правилам, чтобы посадить своих близких на поезд, необходимо будет купить бесконтактную смарт-карту «Провожающий» стоимостью 115 рублей.





Если гражданин не потеряет карту, чек, а также уложится в 60 минут, то деньги ему вернут обратно. Оформить карту «Провожающий» можно будет в любой кассе вокзала, однако воспользоваться картой и вернуть деньги провожающий сможет только на той станции, где она была приобретена.





АПН следит за развитием событий и ожидает от менеджеров РЖД следующего вполне ожидаемого шага - введения оплаты за проезд или проход через железнодорожные переезды.



