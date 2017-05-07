Марин Ле Пен - не Трамп

Традиционный экспресс-анализ по итогам президентских выборов во Франции:

1) Несмотря на попытки объявить Марин Ле Пен «популистом», именно популизма ей и не хватило.

2) Сила популиста Трампа – умение выйти за пределы привычной ниши, которая контролируется в США республиканцами. В частности, Трамп привлек больше избирателей-латиноамериканцев, чем традиционный республиканец Ромни (29% против 27%), больше рабочих, даже больше женщин.

3) Марин Ле Пен так и осталась в традиционной нише «Национального фронта», и не смогла привлечь симпатии или обеспечить нейтралитет хотя бы части арабов или левых. Что в случае Трампа получилось – многие сторонники Сандерса не стали голосовать за Хиллари.

4) Раскол правого электората на неоголлистов и сторонников «Национального фронта» привел правых к поражению и теперь грозит им проигрышем и на выборах в Национальное собрание.

5) Если во второй тур на выборах в Национальное собрание будут выходить три кандидата: сторонник Макрона, неоголлист и сторонник «Национального фронта», то «макронисты» имеют хорошие шансы занять первое место даже в гонке на троих за счет раскола правых. А в случае снятия в их пользу неоголлиста вообще будут праздновать легкую победу.

6) Французским Трампом был Николя Саркози. Именно он за счет своих неполиткорректных заявлений вышел из традиционной ниши неоголлистов и пролонгировал власть правых после 12 лет правления Жака Ширака.

7) Макрон – лишь зеркальное отражение Саркози в левом лагере, призванное пролонгировать власть Олланда.

8) Характерно, что Саркози поменял название неоголлистской партии на «Республиканцы». Тот же трюк предстоит сделать и Макрону с социалистами. Разница лишь в том, что неоголлисты меняли название несколько раз и к ребрендингу этой политической силы все привыкли, а социалисты с 1971 года сохраняли неизменное название.

9) Французским правым стоит повторить трюк Миттерана. Тот пошел на союз с коммунистами и полностью подмял их под себя сначала на выборах 1974 года, а потом – 1981. Неоголлисты могут попытаться повторить аналогичный трюк с «Национальным фронтом» уже на предстоящих спустя месяц выборах в Национальное собрание. Но хватит ли у них мудрости пойти на совместную программу с «Национальным фронтом», как пошел на таковую Миттеран в случае с коммунистами?

10) «Национальному фронту», чтобы устоять, необходим свой Трамп, яркий кандидат-популист, способный заставить голосовать за себя левых и арабов. Пока такого кандидата «Национальному фронту» не достаёт. Марин Ле Пен честно пыталась быть Трампом, но у нее не получается.

11) Кандидаты от неоголлистов – скучные консерваторы, а не французские «трампы». Саркози надоел и отторгается обществом. Сумеют ли неоголлисты воспользоваться уникальным шансом и найти противовес Макрону? Сумеют ли договориться о совместной программе с Ле Пен? Пока политика, который мог бы осуществить всё это, не видно.

12) Шансы сторонников Макрона на предстоящих парламентских выборах растут. Опросы пророчат его политической силе первую по численности фракцию в Национальном собрании, не ясно только, получит ли Макрон абсолютное большинство.

13) Англосаксонские элиты пошли по пути включения лозунгов несистемных новых правых в программы своих мейнстримных кандидатов. Трамп победил в США, а в Британии Консервативная партия повела страну на выход из ЕС, выполняя программу Партии независимости.

14) Элиты континентальной Европы препятствуют подобному сценарию. Они стремятся к усилению федеративного начала в ЕС.

15) Это значит, что в ближайшее время Россия может столкнуться с мощным централизованным государством на своих границах. Единая Европа под руководством Германии будет очень трудным партнером. Тем более, что англосаксы попытаются по традиции организовать войну между Россией и Германией, как уже было дважды в 20-м веке.

16) Победа Макрона сулит более централизованную, более сильную и более опасную для России Европу. О последствиях возникновения европейского сверхгосударства следует думать уже сегодня.