Итальянские виноделы готовят новый алкогольный бренд «Dimon»

Итальянский производитель вина ColleMassari планирует начать выпуск вина под маркой Dimon для продажи в России. Соответствующая заявка подана в Роспатент, сообщает сегодня информационное агентство «Москва»





В случае, если Роспатент одобрит заявку тосканских виноделов, это позволит ColleMassari выпускать и продавать вино и алкогольные напитки под брендом Dimon, а также активно заниматься рекламой и продвижением своего бизнеса.





По мнению экспертов, пока рано говорить о выходе вина с таким названием в продажу, однако алкогольные напитки с таким названием вполне могут оказаться частью эксклюзивной коллекции и предназначаться для подарков, в том числе высокопоставленным членам правительства.





Напомним читателям, что в начале весны Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон» , в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев через фонды владеет недвижимостью и другим имуществом, в том числе виноградниками в Тоскане. К настоящему моменту видеоматериал набрал более 20 миллионов просмотров.





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