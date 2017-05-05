Итальянские виноделы готовят новый алкогольный бренд «Dimon»
- 05.05.2017, 12:20,
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Итальянский производитель вина ColleMassari планирует начать выпуск вина под маркой Dimon для продажи в России. Соответствующая заявка подана в Роспатент, сообщает сегодня информационное агентство «Москва»
.
В случае, если Роспатент одобрит заявку тосканских виноделов, это позволит ColleMassari выпускать и продавать вино и алкогольные напитки под брендом Dimon, а также активно заниматься рекламой и продвижением своего бизнеса.
По мнению экспертов, пока рано говорить о выходе вина с таким названием в продажу, однако алкогольные напитки с таким названием вполне могут оказаться частью эксклюзивной коллекции и предназначаться для подарков, в том числе высокопоставленным членам правительства.
Напомним читателям, что в начале весны Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального выпустил фильм-расследование «Он вам не Димон»
, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев через фонды владеет недвижимостью и другим имуществом, в том числе виноградниками в Тоскане. К настоящему моменту видеоматериал набрал более 20 миллионов просмотров.
АПН следит за развитием событий.