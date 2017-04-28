 

«Единая Россия» порадует россиян новыми лозунгами

Центральный исполком «Единой России» направил в регионы тексты лозунгов для использования на праздничных первомайских мероприятиях. Об этом сегодня сообщает "Дождь". 

По информации издания, более чем 35 лозунгов были утверждены на заседании президиума партии неделю назад.

Несколько лозунгов напрямую посвящены президенту РФ: «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!», «Сильный президент – великая страна!». Агитаторы вспомнили также и о «майских указах» Владимира Путина, причем из лозунга следует, что указы выполнены: «Майские указы: сказано – сделано».

Есть в списке лозунгов также и те, которые посвящены борьбе с коррупцией: «Честному – хвала, коррупционеру – тюрьма!».

Среди речевок – много мобилизующих и объединяющих: «Не страшны нам санкции пока в единстве нация!», «Пока мы едины – мы непобедимы!», «Наши дети: Свободные. Умные. Патриотичные».

Широко представлены также социальные лозунги: «Молодым – работу! Пожилым – заботу!», «Народ – за достойный МРОТ!», «Убитые дороги на свалку истории!», «Освободим учителя от бумажного рабства!».

Самый длинный и поэтичный лозунг посвящен Дальнему Востоку: «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!».

Надо отметить, что региональные отделения «Единой России» не совсем понимают, почему высшее руководство партии не позволяет им самим заниматься составлением лозунгов и речевок, а заставляет выбирать из предоставленного списка.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Единая Россия
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