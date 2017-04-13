 

Бывший глава республики Марий Эл арестован за взятку 250 млн рублей

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан силовиками по подозрению в покушении на взятку в 250 млн рублей. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс.

Как заявил адвокат арестованного, в уголовном деле кроме Маркелова фигурируют предприниматель Николай Криваш и глава телеканала "12 регион" Мария Кожевникова. В данный момент в московских квартирах супруги и дочери бывшего чиновника проводятся обыски.

Напомним читателям, что 6 апреля Леонид Маркелов был отправлен Владимиром Путиным в отставку. Чиновник руководил регионом с 2001 года.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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