Бывший глава республики Марий Эл арестован за взятку 250 млн рублей

Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов задержан силовиками по подозрению в покушении на взятку в 250 млн рублей. Об этом сегодня сообщает агентство Интерфакс.





Как заявил адвокат арестованного, в уголовном деле кроме Маркелова фигурируют предприниматель Николай Криваш и глава телеканала "12 регион" Мария Кожевникова. В данный момент в московских квартирах супруги и дочери бывшего чиновника проводятся обыски.





Напомним читателям, что 6 апреля Леонид Маркелов был отправлен Владимиром Путиным в отставку. Чиновник руководил регионом с 2001 года.





АПН следит за развитием событий.



