ФСБ проводит обыски в московском офисе компании «Алроса»

В московском офисе компании «Алроса» проводятся обыски. По информации "Интерфакса", следственные мероприятия проводятся по поручению управления СК по республике Якутия. Сотрудников ФСБ интересует документация по сделкам с непрофильными активами, проводившимся в 2011-2013 годах. Выемка документов происходит совместно с сотрудниками СК.





Официальные представители компании пока никак не комментируют происходящее.





Отметим, что долю компании «Алроса» приходится порядка 25% мирового производства алмазов и не менее 97% российского.



