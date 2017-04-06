 

ФСБ проводит обыски в московском офисе компании «Алроса»

В московском офисе компании «Алроса» проводятся обыски. По информации "Интерфакса", следственные мероприятия проводятся по поручению управления СК по республике Якутия. Сотрудников ФСБ интересует документация по сделкам с непрофильными активами, проводившимся в 2011-2013 годах. Выемка документов происходит совместно с сотрудниками СК. 

Официальные представители компании пока никак не комментируют происходящее.

Отметим, что долю компании «Алроса» приходится порядка 25% мирового производства алмазов и не менее 97% российского. 
 

теги: Коррупция
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