Выстоять и победить!

Взрыв в С. Петербургском метро всем нам жестко напомнил, что война продолжается. Слова поддержки родственникам погибших и пострадавшим. Холодная война против России, которая приобрела формы гибридной, с присущими ей санкциями, информационными искажениями и кибератаками, сменяется всполохами войны «горячей» то на Украине, то в Сирии, грозя перерасти в одновременно с детонированный взрыв по всей юго-западной границе страны от центральной Азии, Закавказья и далее вплоть до балтийского региона. Нет, всё-таки, права была Екатерина II, сформулировавшая свою приграничную политику, в кредо: «беспокойного соседа лучше иметь внутри государства, нежели за его пределами».

Взрыв на перегоне между станциями метро «Технологический университет» - «Сенная» вернул нас к реальности, о которой мы стали забывать – терроризм в самых подлых его проявлениях из России не ушёл, он лишь на время затаился, с тем, чтобы неожиданно и агрессивно проявиться в нужный час и в нужном месте. Не думаю, что экспертному сообществу следует подменять специалистов в расследовании этого кровавого преступления, сборе фактов и свидетельских показаний, поиске лиц совершивших теракт, конкретных его заказчиков. Думаю, что мы будем только мешать контртеррористическим службам, которые, к «сожалению», имеют богатый опыт таких расследований. Ведь, за постсоветский период это восьмой теракт в метро или у входа в него. А всего за этот период их совершено на территории нашей страны более 50 . И это без учета гибели подлодок, судов, самолётов и т.п., которые рассматриваются, как аварийные, но больше собой напоминают диверсии.





Прослеживается вполне определённая закономерность: террористическая активность на территории России усиливается по мере того, как внутри нарастает сопротивляемость внешнеполитическому нажиму на руководство нашей страны. Нам всем дают понять: «если вы будете упорствовать, то единичные террористические атаки и угрозы станут вашими повседневными спутниками жизни, и от этого не спрятаться ни в доме, ни в метро, ни в самолете, ни на теплоходе, ни в автобусе». Теракт в Северной столице необычен, не потому, что это первый теракт в С.Петербургском метро, а потому, что он произошел в тот день и час, когда в городе находилось первое лицо страны, когда велись непростые переговоры с Президентом Беларусии Лукашенко. Данный теракт – своеобразный намёк, что Путин В.В. будто бы слаб, как слабы и спецслужбы, органы правопорядка России, обеспечивающие антитеррор. Это такой издевательский посыл и не только власти, но и обществу, нацеленный на его раскол и запугивание.





Терроризм - это оружие политической борьбы. И совсем не случайно данный теракт некоторые либералы связывают в интернете с оппозиционными демонстрациями, которые прошли неделей ранее в 24 городах России, под антикоррупционными лозунгами. В свойственной им извращённой логике, либералы связывают эти события с целью навязать в информационном пространстве точку зрения, что власть и поддерживающее его общественное большинство боятся оппозиции и потому якобы прибегают к запугиванию населения. Им будто и невдомёк, что нашей оппозицией не напугаешь даже «трусливого тушканчика». Она не просто не уважаема в стране. Она презираема. Ибо, с этой оппозицией и с теми, кто стоит за её спиной, в народе связывают и распад СССР, и разграбление страны, и обнищание населения, и все те горечи - несчастья, которые произошли в каждой семье за последние 30 лет.

Либералы фактически стали пугалом для народа, с которыми идентифицируют самые неприятные ожидания. Будь на то людская воля, их бы давно под чистую вымели из страны. Они, если и существуют в качестве политической силы и идеологической альтернативы, то только благодаря поддержке власти и продвинутости во власть таких агентов англосаксов, как Чубайс, Кудрин, Гозман, и многих тысяч их тайных сподвижников, на самых разных этажах власти и в самых различных сферах государственной деятельности. Они востребованы там, благодаря поддержке Запада и таким незаменимым качествам, как ненависть к России и искусство воровать. Да, эти люди во власти боятся, что наступит тот день, когда борьба с коррупционерами, ворами и жуликами всех мастей перейдёт из стадии лозунговой в стадию фактическую.





Но, сложившемуся ныне политическому консенсусу в лице партии власти и системной оппозиции, бояться в радикальной оппозиции вовсе некого. Все самые большие замеры показывают, что либеральная оппозиция во всём её многообразии не способна набрать более трёх процентов голосов на федеральных выборах. И эта цифра каким – то магическим образом связана с числом незаконно обогатившихся и демонстративно желающих иноземной власти в России.





Мне могут возразить, сославшись на то, что Навальный на выборах Мэра Москвы набрал - 27,24% голосов. И это правда. Но я бы хотел обратить внимание читателя на два обстоятельства, характеризующих эту правду:





Первое. Эта правда базируется только на той правде, что подавляющее число тех, кто входит в 3% голосующих за либералов, живут и работают в Москве и С.Петербурге. Издревле они имеют свойство располагаться там где, собственно делаются революции, оказывается давление на власть, обеспечивается посредничество между госструктурами и т.н. гражданским обществом, делится государственный пирог, создаётся высокий уровень жизни за счёт других россиян, прозябающих на периферии.





Второе. Навальный набрал около 600 тысяч голосов при 6 млн избирателей в Москве и при явке их на избирательные участки в 32.0 %. Для победы на Президентских выборах необходимо, чтобы не менее 51 млн избирателей приняли участие в голосовании, а не менее 26 миллионов отдали голоса за победителя. Согласно последним социологическим опросам за Навального готовы проголосовать 10% россиян, которые знают политика. А знают его, по данным всё того же соцопроса Левада–Центра в 2017 году, 47%. Арифметика у этих опросов такова: 100 миллионов избирателей в России х 47.0% =47, 0 миллиона россиян знают Навального, сколько из них избирателей сказать сложно. Но, даже, если допустить, что все они избиратели и не изменят своей позиции до выборов в худшую сторону, то за Навального могут проголосовать не более 4.7 миллионов избирателей. Это, как вы понимаете, без учёта возможных погрешностей. А за год воды много утечёт.

И тем не менее, надо признать, что связь между событиями 26 марта и 23 апреля есть. Оба эти события за год до Президентских выборов в России явочным порядкомоткрывают предвыборную кампанию.





У оппонентов Путина В.В. в России и тех, кто стоит за ними, есть понимание, что в нормальной борьбе его победить невозможно: рейтинг поддержки Путина В.В. ни разу за последние пять лет не опускался ниже 70.0 %. После предыдущих президентских выборов он только рос. Но и допустить избрания Путина В.В. на очередной шестилетний срок, геостратегические противники России не могут. Они знают, что предстоящее до 2024 года время будет работать на возрастание экономической, оборонной и политической мощи Российской Федерации. Самые главные препятствия для этого преодолены. Россия вернула себе суверенитет, обеспечила военный паритет, в значительной степени избавилась от западной финансово-экономической зависимости. У неё появились новые возможности для технического и технологического перевооружения производства и диверсификации экономики на этой основе.

В этих условиях у наших оппонентов остаётся один путь: заставить В.В. Путина отказаться от избрания Президентом Российской Федерации на очередной срок. Набор средств для реализации такой задачи у Запада явно ограничен. Путин В.В., по оценке Трампа - «крепкий орешек», его в принципе невозможно ни сломать, ни запугать. Личных интересов у него практически не осталось, поэтому и влиять на них бессмысленно и бесперспективно. Остаётся один путь - создать такую атмосферу при которой и Путин и поддерживающие его силы в интересах мира и благополучия в стране отказались бы от идеи участия в президентских выборах.

Атмосферу будут нагнетать не только демонстрации протеста одних и тех же лиц, но и хорошо спланированные и умело организованные акты террора, диверсий, саботажа. Как бы угрожающе это не звучало, мы должны быть готовы к этому. Главное нейтрализовать такие усилия на стадии их замысла и разработки. Любые преступления, как учит криминалистика, оставляет свои материальные следы. Требуется бдительность людей, нетерпимость к любой антигосударственной и антиобщественной инициативе, грубым нарушениям правопорядка и производственной дисциплине, могущих привести к авариям и технологическим катастрофам. Здоровая часть общества, а она, несомненно, преобладает в стране, должна консолидироваться вокруг Президента.





И в этом главный залог того, что мы выстоим и победим!