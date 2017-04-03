 

Санкт-Петербург: все станции метрополитена закрыты на вход и выход в связи с терактами

Самое важное к настоящему моменту: 
  • В петербургском метро около 14:40 произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».
  • По предварительным данным, погибли 10 человек, пострадали еще около 50. 
  • Закрыты все станции метро Санкт-Петербурга.
  • На станции «Площадь Восстания» найдено не сработавшее взрывное устройство.
  • СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
  • Генпрокуратура уже заявила об имевшем место теракте.
  • +7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
  • +7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ
  • +7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ 
Редакция АПН выражает свои глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрывах в Санкт-Петербурге.
 

теги: Терроризм
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Взрыв на станции Сенная Площадь
» Крупнейшая в истории катастрофа в московском метро
» «Вопросы национализма» продаются в Москве и Петербурге
» Шредер выразил соболезнования в связи с терактом в Москве
» Шахидка металась у входа в метро
Материал недели
Уроки Навального

Уроки Навального

Публикации
Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

Поэт-фарцовщик, поэт-парторг

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

В Казани «прессуют» русских, маскируясь «самим Путиным»?

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Эра Шакала. Дисперсизация терроризма

Авалон

Авалон

Не ждите слишком многого от НАТО

Не ждите слишком многого от НАТО

Детский вопрос

Детский вопрос


Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

В Петербурге объявлен трехдневный траур в связи с терактом в метро

  • 19:21
  • 90

Санкт-Петербург: все станции метрополитена закрыты на вход и выход в связи с терактами

  • 16:33
  • 215

Взрыв на станции Сенная Площадь

  • 15:12
  • 789

Росгвардия в срочном порядке закупает новые автозаки и броневики

  • 13:13
  • 289

Fake PR как следующая стадия Fake News.doc

О Поэтах в России

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru