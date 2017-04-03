Санкт-Петербург: все станции метрополитена закрыты на вход и выход в связи с терактами

Самое важное к настоящему моменту:

В петербургском метро около 14:40 произошел взрыв в вагоне на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

По предварительным данным, погибли 10 человек, пострадали еще около 50.

Закрыты все станции метро Санкт-Петербурга.

На станции «Площадь Восстания» найдено не сработавшее взрывное устройство.

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Генпрокуратура уже заявила об имевшем место теракте.

+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ

Редакция АПН выражает свои глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрывах в Санкт-Петербурге.



