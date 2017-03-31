В школах и ВУЗах Чечни разрешено ношение хиджабов

Чеченский парламент одобрил поправки к закону «Об образовании в Чеченской Республике». Но новым правилам учащиеся школ и ВУЗов теперь могут носить ту одежду, которая «соответствует их религиозным убеждениям».





Председатель парламента Магомед Даудов заявил, что глава региона Рамзан Кадыров первым отреагировал на заявление министра Ольги Васильевой о том, что учащиеся российских школ не должны носить хиджабы в школах. По словам Кадырова, «данный законопроект явится неоспоримым юридическим подспорьем в улучшении эффективности деятельности образовательных организаций и соблюдении конституционных прав обучающихся».





Напомним читателям, что вопрос о ношении хиджабов в школах был поднят в начале 2017 года. Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что по ее мнению, «истинно верующие люди не стараются подчеркнуть свое отношение к вере атрибутикой» и напомнила о светскости образования в Российской Федерации. Этими словами она ясно обозначила свою позицию по этому вопросу.





Реакция главы Чечни не заставила себя долго ждать. Спустя несколько дней, он выступил со словами, что подобные запреты «уничтожают религиозные чувства россиян» и «подрывают российское общество».





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