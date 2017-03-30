Госдума готовит закон о трудовом воспитании школьников

Сенаторы внесли в Госдуму РФ закон о трудовом воспитании школьников. Ожидается, что такое воспитание будет внедряться «на всех уровнях общего образования».





«Трудовое воспитание — процесс организации и стимулирования трудовой деятельности обучающихся, который направлен на приобретение обучающимися навыков и формирование компетенции, добросовестного отношения к работе, развитие творческих способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов», — говорится в пояснении к законопроекту.





АПН следит за развитием событий.



