Архангельск к визиту Путина готов: набережная города застелена паркетом
- 21.03.2017, 12:30,
- Новости
- 132
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
В Архангельске дорожные службы при попустительстве чиновников активно готовятся к приезду главы государства - набережную города полностью застелили деревянным паркетом. Об этом сегодня сообщил городской портал «Эхо Севера».
Новый тротуар, сделанный из дерева, начинается от городского морского вокзала и ведет к главному корпусу Северного федерального университета.
В администрации города информацию подтвердили, объяснив, что этот декоративный тротуар будет вести к выставочной экспозиции международного форума, который пройдет в Архангельске 29-30 марта.
Надо отметить, что местные жители находятся в недоумении и возмущены действиями чиновников, о чем можно прочитать в социальных сетях. По словам старожилов, подобных глупостей в северном городе не случалось даже тогда, когда в Архангельск приезжал Хрущёв.
АПН следит за развитием событий.