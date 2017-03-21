 

Архангельск к визиту Путина готов: набережная города застелена паркетом

В Архангельске дорожные службы при попустительстве чиновников активно готовятся к приезду главы государства - набережную города полностью застелили деревянным паркетом. Об этом сегодня сообщил городской портал «Эхо Севера». 

Новый тротуар, сделанный из дерева, начинается от городского морского вокзала и ведет к главному корпусу Северного федерального университета. 

В администрации города информацию подтвердили, объяснив, что этот декоративный тротуар будет вести к выставочной экспозиции международного форума, который пройдет в Архангельске 29-30 марта.

Надо отметить, что местные жители находятся в недоумении и возмущены действиями чиновников, о чем можно прочитать в социальных сетях. По словам старожилов, подобных глупостей в северном городе не случалось даже тогда, когда в Архангельск приезжал Хрущёв.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция Владимир Путин
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