Почему начали «биковать» свердловские олигархи

Австрийские энергетики за Навального



Последние новости с Урала свидетельствуют, что у политической элиты накопился ряд вопросов к губернатору Евгению Куйвашеву. Не последнюю роль в этом сыграли соратники губернатора в лице энергетических олигархов Артема Бикова и Алексея Боброва, «проколовшихся» на поддержке проамериканского оппозиционера Алексея Навального. Какие мотивы двигали крупными бизнесменами, которые ранее были демонстрировали публичные симпатии к оппозиционеру, а в последние годы еще и переориентировали свои медиа-ресурсы, в первую очередь ИА «Ура.ру», на информационную поддержку Навального?



Биография Артема Бикова свидетельствует, что он является прагматичным человеком, не склонным к эмоциональным метаниям. Гражданин Австрии и соратник Анатолия Чубайса – с 2003 по 2005 годы Биков работал советником главы РАО ЕЭС России – зарекомендовал себя в качестве расчетливого бизнесмена, не склонного действовать под влиянием минутного настроения. Поэтому, скорее всего, резкий крен энергоолигарха в оппозиционную нишу продиктован проблемами в бизнесе. Действительно, в мае 2016 года «ВЕДОМОСТИ Урал» сообщали, что Счетная палата Свердловской области выявила множество нарушений при приватизации компании «Облкоммунэнерго», которая в начале этого года перешла под полный контроль друзей свердловского губернатора в лице Бикова и Боброва. Из отчета ведомства следует, что данный актив достался бизнесменам, возможно, почти за бесценок.



Предыстория такова. Благополучное ГУП «Облкоммунэнерго» перешло в категорию проблемных вскоре после прихода к власти губернатора Евгения Куйвашева. Исходя из отчета свердловской Счетной палаты, проанализировавшей работу «Облкоммунэнерго» за последние годы, а также процедуру приватизации, проводилась целенаправленная политика по снижению чистых активов и наращиванию задолженности. «Убытки предприятия, а также переоценка основных средств на 31 декабря 2013 года привели к снижению чистых активов с 7,74 миллиарда рублей до 1,24 миллиарда рублей на 23 августа 2014 года», - к такому выводу пришли специалисты Счетной палаты.



Кроме того, специалисты Счетной палаты обнаружили, что руководство «Облкоммунэнерго» перед приватизацией не провело инвентаризацию нескольких земельных участков и, как следствие, не включило их стоимость в предпродажную цену актива. Наконец, правительство Свердловской области создало для покупателей режим максимального благоприятствования, потому что не стало принимать никаких нормативных актов, усложняющих условия продажи в частные руки. Снова-таки, после изучения всех нюансов возникли подозрения насчет махинаций при расчете балансовой стоимости активов «Облкоммунэнерго».



В конечном итоге, областная власть выставила ГУП на торги, в результате которых компания досталась бизнесменам, близким к губернатору. Интересное совпадение, ведь Артем Биков с 1997 по 1999 годы работал на руководящих должностях в Федеральной службе России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (с 1999 года – Федеральная служба России по финансовому оздоровлению и банкротству), а затем несколько лет занимал пост генерального директора «Тюменьэнерго». Поэтому олигарх на практике знает, как уверенно довести предприятие до банкротства, а затем грамотно выписать процедуру приватизации таким образом, чтобы актив попал в нужные руки. Не зря же Биков работал вместе с Анатолием Чубайсом – одной из ключевых фигур приватизации 90-х, когда многие дорогостоящие государственные активы за бесценок перешли в руки Ходорковского, Гусинского, Березовского и других «старых» олигархов.



Ура-оппозиционеры



Еще один мотив для крена в оппозицию – это расследование Общероссийского народного фронта. Дело в том, что активисты ОНФ не так давно начали проверку бизнес-активности энергетических коммерсантов. В частности, выяснилась такая подробность: энергетические олигархи переложили свои затраты на содержание котельных на потребителей – поэтому 80 % из них вынуждены переплачивать за услуги котельных Бикова и Боброва (оператор «Тепло Тюмени» - это филиал «Суэнко», дочерней компании корпорации СТС, принадлежащей энергетическим магнатам).



Для иллюстрации, коммунальные тарифы в регионе в последние годы растут серьезными темпами:



- 2013 год – 15 %;



- 2014 – 46 %;



- 2015 – 44 %.



Наконец, в 2017 году планируется новое повышение тарифов - еще на 23 %.



Возможно, когда Биков заявлял, что никогда не будет поддерживать Алексея Навального деньгами, он действительно говорил правду. Если быть честным, то часть правды. В свое время Биков сказал в интервью своему ресурсу ura.ru такие слова: «Нет, я не буду никогда поддерживать Навального финансово, потому что это будет политика, а я политикой не занимаюсь принципиально. Но по-человечески я считаю, что он делает великое, правильное дело».



Но поддерживать можно не только деньгами. В конце концов, деньги нужны политическим проектам, чтобы с их помощью привлекать человеческие и медиа-ресурсы. Поэтому выглядит так, что энергетические магнаты поддерживают оппозиционера информационно. Простой пример - за 60 дней этого года фамилия Навального 51 раз упоминается на сайте URA.RU.



Как правило, есть два варианта, почему бизнес идет в оппозицию – это либо проблемы с законом, которые олигархи пытаются подать как преследования за политическую позицию, либо вседозволенность, приводящая к потере ориентиров. Бывают, конечно, случаи, когда речь идет и о первом, и о втором, но тогда это уже клиника.