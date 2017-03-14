Путин не уберёг Медведева
- 14.03.2017, 17:39,
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МОСКВА. На встрече с министрами Правительства России, проходившей в отсутствие премьер-министра, Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность эпидемической ситуацией в стране.
«Эпидемическая ситуация
у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще
серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал он министрам.
Отметим, что это не первое заявление Путина на ту же тему. Ещё в 2015-ом году он указал, что правительство не справляется с гриппом и просил министров не ходить больными на работу.
Комментируя заявление Национального Лидера, министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила статистикой и проявила оптимизм.
Она пообещала, что грипп «полностью уйдет»
из России во второй половине апреля. В настоящее время эпидпорог
превышен в пяти российских регионах, в то время как неделю назад он был
превышен в 17 регионах. Эпидемический штамм составляет менее 15%.
«На
текущей неделе у нас превышение эпидпорога остается только в пяти
регионах: два — Центральный федеральный округ и три — Сибирский
федеральный округ», — предсказала она.