Путин не уберёг Медведева

МОСКВА. На встрече с министрами Правительства России, проходившей в отсутствие премьер-министра, Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность эпидемической ситуацией в стране.

«Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал он министрам.

Отметим, что это не первое заявление Путина на ту же тему. Ещё в 2015-ом году он указал, что правительство не справляется с гриппом и просил министров не ходить больными на работу.

Комментируя заявление Национального Лидера, министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила статистикой и проявила оптимизм.