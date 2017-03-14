 

Путин не уберёг Медведева

МОСКВА. На встрече с министрами Правительства России, проходившей в отсутствие премьер-министра, Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность эпидемической ситуацией в стране.
 
«Эпидемическая ситуация у нас, вроде как, идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал он министрам.
 
Отметим, что это не первое заявление Путина на ту же тему. Ещё в 2015-ом году он указал, что правительство не справляется с гриппом и просил министров не ходить больными на работу.
 
Комментируя заявление Национального Лидера, министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила статистикой и проявила оптимизм.
 
Она пообещала, что грипп «полностью уйдет» из России во второй половине апреля. В настоящее время эпидпорог превышен в пяти российских регионах, в то время как неделю назад он был превышен в 17 регионах. Эпидемический штамм составляет менее 15%.

​«На текущей неделе у нас превышение эпидпорога остается только в пяти регионах: два — Центральный федеральный округ и три — Сибирский федеральный округ», — предсказала она.

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APN.ru