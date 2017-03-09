За доведение до самоубийства в России будут сажать на 6 лет
- 09.03.2017, 16:46,
- Новости
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Вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая планирует в ближайшее время внести на рассмотрение законопроект, который будет предусматривать уголовную ответственность за склонение подростков к самоубийству. Наказанием по этой статье будет являться тюремное заключение сроком до шесть лет.
Если новый проект закона будет принят, в УК РФ появится новая статья — «склонение к совершению самоубийства путем уговоров, подкупа, обмана», сообщает ТАСС.
Кроме того, будет внесен ряд существенных изменений и в действующую редакцию статьи «Доведение до самоубийства».
Надо отметить, что ранее этот законопроект вызвал серьезную критику со стороны правительства. В официальном отзыве правительства сообщается, что формулировки закона размыты и неоднозначны.
АПН следит за развитием событий.