За доведение до самоубийства в России будут сажать на 6 лет

Вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая планирует в ближайшее время внести на рассмотрение законопроект, который будет предусматривать уголовную ответственность за склонение подростков к самоубийству. Наказанием по этой статье будет являться тюремное заключение сроком до шесть лет.





Если новый проект закона будет принят, в УК РФ появится новая статья — «склонение к совершению самоубийства путем уговоров, подкупа, обмана», сообщает ТАСС.





Кроме того, будет внесен ряд существенных изменений и в действующую редакцию статьи «Доведение до самоубийства».





Надо отметить, что ранее этот законопроект вызвал серьезную критику со стороны правительства. В официальном отзыве правительства сообщается, что формулировки закона размыты и неоднозначны.





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