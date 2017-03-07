Пользователю портала Gorod.mos.ru сожгли автомобиль. Получил ли Собянин обратную связь?

МОСКВА. Активному пользователю собянинского портала Активному пользователю собянинского портала Gorod.mos.ru жителю района Южное Медведково Дмитрию Каменскому сожгли автомобиль.

Обратную связь, как сделала вывод редакция АПН, получают не только городские власти, но и те, кто имеет дерзость пользоваться разработанными ими системами обеспечения имитативной демократии.

Вот как описывает происшедшее пострадавший активист, написавший на портал несколько сотен жалоб на безобразия, творящиеся в районе.



02 марта 2017 года в 23 часа 35 минут по адресу: Москва, улица Тихомирова , дом 12, корпус 1 был произведен поджег принадлежащего мне автомобиля. Автомобиль уничтожен огнем. Данные автомобиль ранее уже страдал от кислоты при ранее совершавшихся нападениях на моих близких и мое имущество. Все необходимые службы задействованы.

Предположений несколько и они основываются на ранее выявленных мною махинациях в ГБУ Жилищниках районов Южное и Северное Медведково.

В том числе именно в день поджога мною были частично обнародованы выявленные финансовые махинации в ГБУ Жилищник Южное Медведково на многие миллионы рублей и именно на завтра (уже сегодня) было назначено совещание.

Вторые претенденты "на Оскар" это махинации Управы района и мун. дел по платным стоянкам во дворах Северного Медведково.

Я не стану разбираться (это удел Полиции) кто из этих мошенников сделал "заказ" - отвечать будут оба района. Я буду добиваться незамедлительного увольнения лиц причастных к каким либо махинациям.

Прошло 5 дней. Персоны уголовников, по сведениям АПН, полицией так и не установлены.

А что же мэр города? Он - молчит. Молчит в скандальной ситуации, когда любой руководитель, являющейся публичной фигурой, просто обязан высказаться перед гражданами, осудить инцидент и отмежеваться от поджигателей. Увы. О мэрском расследовании деятельности упомянутых районных администраций нам тоже, как-то не слышно. Его и нет. А заинтересована ли в таком расследовании мэрия?



