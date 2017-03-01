Геннадий Зюганов уступает дорогу молодым

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов планирует отказаться от участия в президентских выборах 2018 года и ведет консультации с представителями администрации президента о выдвижении от партии нового альтернативного кандидата. Об этом сегодня сообщила газета "Известия".





Как пишет издание, главе партии было предложено сформировать список из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет.





Сам Зюганов не желает баллотироваться на выборах президента в 2018 году, планируя сохранить свой результат в президентской гонке 2012 года, когда он набрал 17% голосов, заняв второе место после Владимира Путина.





Пресс-служба КПРФ в свою очередь сообщает, что Геннадий Зюганов активно общается с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко по вопросам отбора кандидатов в президенты от КПРФ.





АПН следит за развитием событий.



