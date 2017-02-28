Пособники работорговцев из МВД завели на Олега Мельникова уголовное дело

МОСКВА. Уголовное дело на Олега Мельникова из организации "Альтернатива" заведено... за "организацию незаконной миграции".

Напомним, что "Альтернатива" занимается освобождением людей из трудового рабства. Поводом для уголовного преследования стало то, что несколько человек, освобожденных усилиями Мельникова из рабства и не имеющих документов, жили в штабе "Альтернативы", пока организация восстанавливала им документы.

Сотрудники полиции, как мы уверены, коррумпированные рабовладельцами, получив объяснения у Мельникова, могли бы завести уголовное дело на подонков, удерживавших мигрантов у себя в плену.

Но они предпочли ударить по тому, кто выполнил их работу.