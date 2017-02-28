 

Пособники работорговцев из МВД завели на Олега Мельникова уголовное дело

МОСКВА. Уголовное дело на Олега Мельникова из организации "Альтернатива" заведено... за "организацию незаконной миграции".
  
Напомним, что "Альтернатива" занимается освобождением людей из трудового рабства. Поводом для уголовного преследования стало то, что несколько человек, освобожденных усилиями Мельникова из рабства и не имеющих документов, жили в штабе "Альтернативы", пока организация восстанавливала им документы.
 
Сотрудники полиции, как мы уверены, коррумпированные рабовладельцами, получив объяснения у Мельникова, могли бы завести уголовное дело на подонков, удерживавших мигрантов у себя в плену.
 
Но они предпочли ударить по тому, кто выполнил их работу. 
 
Вывод очевиден.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Вместо борьбы с работорговлей, правоохранительный органы борются с борцами с работорговцами
» Следственный Комитет обвинил Олега Тягнибока в бандитизме
» Целая армия находится в бегах
» АКМовцы ответят за ЖКХ
» Кучма прослушивал Ющенко
Материал недели
Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Публикации
Так похож на ужа

Так похож на ужа

Осторожно, радикальный феминизм!

Осторожно, радикальный феминизм!

Франции грозит сосуществование

Франции грозит сосуществование

Российское казачество на Донбассе

Российское казачество на Донбассе

Морской \

Морской "Смерч"

Квазиархаика как ролевая игра

Квазиархаика как ролевая игра

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

РЖД требует 56 млрд рублей за недополученные доходы

  • 19:05
  • 2

«Черный» взлет Никиты Белых

Геннадий Зюганов уступает дорогу молодым

  • 14:10
  • 95

Важнейшие промышленные предприятия Украины перешли под юрисдикцию ДНР и ЛНР

  • 12:30
  • 80
Так похож на ужа

Так похож на ужа

Пособники работорговцев из МВД завели на Олега Мельникова уголовное дело

  • 19:18
  • 316
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru