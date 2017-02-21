Боксёр и Клевер.

Вчера, за день до своего 65-летия, умер посол России в ООН Виталий Чуркин. Как сообщил МИД, "дипломат ушел из жизни на рабочем посту". Это неправильно. Правильно должно было быть так:

Виталий Чуркин покинул пост представителя РФ в ООН в середине 2009 года.

В начале 2010 года, награждая его Орденом "За заслуги перед Отечеством" Президент РФ поздравил его с выходом на заслуженный отдых. Виталий Чуркин, сказал, что рад тому, что может проводить теперь больше времени с семьёй.

В 2012 году Виталий Чуркин стал учредителем и главой небольшой международной консалтинговой компании "Churkin Advisors", которая по утверждению на своём сайте: "предоставляет консалтинговые услуги высшего уровня на стыке бизнеса и публичной политики для международного бизнеса, заинтересованного в выходе на крупнейший в мире рынок". Офисы компании расположены в Москве, Вашингтоне и Лондоне.

В 2015 году Виталий Чуркин опубликовал автобиографию: "Посол. Об Белого города до Белого дома. Моё путешествие через турбулентный мир."

В 2016 году перенес операцию на сердце в швейцарской клинике.

В 2017 году стал фигурантом скандала в связи с обвинениями в американской прессе в том, что он якобы передал российскому руководству содержание частной консультации, которую он дал одному из советников избранного президента США.



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