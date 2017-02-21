 

Боксёр и Клевер.

Вчера, за день до своего 65-летия, умер посол России в ООН Виталий Чуркин. Как сообщил МИД, "дипломат ушел из жизни на рабочем посту". Это неправильно. Правильно должно было быть так:

 

 

Виталий Чуркин покинул пост представителя РФ в ООН в середине 2009 года.

 

В начале 2010 года, награждая его Орденом "За заслуги перед Отечеством" Президент РФ поздравил его с выходом на заслуженный отдых. Виталий Чуркин, сказал, что рад тому, что может проводить теперь больше времени с семьёй.

 

В 2012 году Виталий Чуркин стал учредителем и главой небольшой международной консалтинговой компании "Churkin Advisors", которая по утверждению на своём сайте: "предоставляет консалтинговые услуги высшего уровня на стыке бизнеса и публичной политики для международного бизнеса, заинтересованного в выходе на крупнейший в мире рынок". Офисы компании расположены в Москве, Вашингтоне и Лондоне.

 

В 2015 году Виталий Чуркин опубликовал автобиографию: "Посол. Об Белого города до Белого дома. Моё путешествие через турбулентный мир."

 

В 2016 году перенес операцию на сердце в швейцарской клинике.

 

В 2017 году стал фигурантом скандала в связи с обвинениями в американской прессе в том, что он якобы передал российскому руководству содержание частной консультации, которую он дал одному из советников избранного президента США.


_________

 

 

 

Эта, возможная биография Виталия Чуркина - выдумка лишь отчасти, поскольку является зеркальным отражением биографии ровесника и коллеги Виталия Чуркина - он старше его всего на год - американского дипломата, посла США при ООН в 2007-2009 годах Залмая Халилзада. Именно он, а не Виталий Чуркин, основал фирму, написал книгу, попал в скандал и прекрасно себе живет.

 

Почему так?

 

Почему американские дипломаты не стоят "на боевом посту" до смерти, а отработав положенное, переходят на более спокойные места, где наслаждаются жизнью? Почему американскому послу при ООН 45 лет, а российскому - 65?

 

Почему российскому послу в Индии - 68 лет (он умер 26 января 2017 года), а его американскому коллеге - 48? Почему сейчас люди умирают на "боевых постах" не потому что их застрелил "уважаемый турецкий партнер", а потому что их просто загнали, как загнали тяглового коня Боксёра в "Скотном дворе"?

 

Фактически, как ни абсурдно это звучит на первый взгляд, но и Виталий Чуркин и Александр Кадакин являются жертвами эксплуатации со стороны российского государства, которое, обобрало их, лишив величайшей драгоценности - 20-25 лет жизни. Это ставит их в один ряд с миллионами русских мужчин, которые сошли в могилу раньше срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Умер Виталий Чуркин
» Россия прервала политические отношения с Украиной
» Президент МОК призвал отказаться от бойкота Олимпиады в Сочи
» Чуркин не понял юмора.
» Россия предложила ООН расширить список террористов
Материал недели
Современный классик Эдуард Лимонов

Современный классик Эдуард Лимонов

Публикации
Америка после Трампа

Америка после Трампа

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Филалет. Памяти Игоря Шафаревича

Украинский кот Шредингера

Украинский кот Шредингера

«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

«Я хотел разобраться, почему в РФ нет русской нации»

Истина пахнет гноем

Истина пахнет гноем

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Конец частной жизни или начало новой реальности?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Сергей Собянин
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Боксёр и Клевер.

Госдума будет выборочно рассматривать инициативы регионов

  • 17:38
  • 106

Новый закон заблокирует все зеркала пиратских сайтов

  • 12:46
  • 182

Выдачу зарплаты наличными могут запретить

  • 11:35
  • 201

Наш современник

Америка после Трампа

Америка после Трампа

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru