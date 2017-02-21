Боксёр и Клевер.

Вчера, за день до своего 65-летия, умер посол России в ООН Виталий Чуркин. Как сообщил МИД, "дипломат ушел из жизни на рабочем посту". Это неправильно. Правильно должно было быть так:
Виталий Чуркин покинул пост представителя РФ в ООН в середине 2009 года.
В начале 2010 года, награждая его Орденом "За заслуги перед Отечеством" Президент РФ поздравил его с выходом на заслуженный отдых. Виталий Чуркин, сказал, что рад тому, что может проводить теперь больше времени с семьёй.
В 2012 году Виталий Чуркин стал учредителем и главой небольшой международной консалтинговой компании "Churkin Advisors", которая по утверждению на своём сайте: "предоставляет консалтинговые услуги высшего уровня на стыке бизнеса и публичной политики для международного бизнеса, заинтересованного в выходе на крупнейший в мире рынок". Офисы компании расположены в Москве, Вашингтоне и Лондоне.
В 2015 году Виталий Чуркин опубликовал автобиографию: "Посол. Об Белого города до Белого дома. Моё путешествие через турбулентный мир."
В 2016 году перенес операцию на сердце в швейцарской клинике.
В 2017 году стал фигурантом скандала в связи с обвинениями в американской прессе в том, что он якобы передал российскому руководству содержание частной консультации, которую он дал одному из советников избранного президента США.
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Эта, возможная биография Виталия Чуркина - выдумка лишь отчасти, поскольку является зеркальным отражением биографии ровесника и коллеги Виталия Чуркина - он старше его всего на год - американского дипломата, посла США при ООН в 2007-2009 годах Залмая Халилзада. Именно он, а не Виталий Чуркин, основал фирму, написал книгу, попал в скандал и прекрасно себе живет.
Почему так?
Почему американские дипломаты не стоят "на боевом посту" до смерти, а отработав положенное, переходят на более спокойные места, где наслаждаются жизнью? Почему американскому послу при ООН 45 лет, а российскому - 65?
Почему российскому послу в Индии - 68 лет (он умер 26 января 2017 года), а его американскому коллеге - 48? Почему сейчас люди умирают на "боевых постах" не потому что их застрелил "уважаемый турецкий партнер", а потому что их просто загнали, как загнали тяглового коня Боксёра в "Скотном дворе"?
Фактически, как ни абсурдно это звучит на первый взгляд, но и Виталий Чуркин и Александр Кадакин являются жертвами эксплуатации со стороны российского государства, которое, обобрало их, лишив величайшей драгоценности - 20-25 лет жизни. Это ставит их в один ряд с миллионами русских мужчин, которые сошли в могилу раньше срока.